Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что блокировка азербайджанской стороной межгосударственной дороги Капан-Горис противоречит договоренностям, достигнутым в декабре 2020 года

Премьер-министр Никол Пашинян надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время.

«В политическом плане мне ясно, что эта акция была предпринята для того, чтобы нанести удар по выдвинутой нами мирной повестке дня, дискредитировать эту повестку. Поведение Азербайджана показывает, что подобные инциденты могут повториться. Наши службы, конечно, должны быть бдительными, осторожными, но, с другой стороны, нам нужны крепкие нервы, мы должны развивать и продвигать нашу стратегическую линию, повестку мира», – подчеркнул Пашинян.

Как сообщает «Арменпресс», по словам премьер-министра, ситуация с дорогами Сюника не была непредсказуемой для правительства. В течение этого времени они работали над созданием новых инфраструктур и будут продолжать это делать, но открытие дороги может стать очень хорошим символом региональной стабильности.

По словам премьер-министра, азербайджанская сторона утверждает, что ситуация связана с инцидентом, произошедшим накануне, когда военнослужащий азербайджанских погранвойск получил ножевое ранение.

«Наши предварительные проверки показали, что армянская сторона не имеет никакого отношения к предполагаемому инциденту. Я также заявил с трибуны Национального собрания, что, если у азербайджанской стороны есть конкретная информация, было бы желательно, чтобы она передала ее нам. Мы также готовы к совместному расследованию с участием Армении, России и Азербайджана», – добавил Пашинян.