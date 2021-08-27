II Международный конкурс юных пианистов классического фортепиано проходит в рамках 10-го Международного фестиваля InClassica в Дубае. На 3-м и 4-м этапах участники выступают с Государственным симфоническим оркестром Армении под руководством художественного руководителя, главного дирижера Сергея Смбатяна.

«Вчера стартовал третий тур конкурса, в ходе которого пианисты исполнили Фортепианный концерт № 20 Вольфганга Амадея Моцарта для фортепьяно и оркестра, а также «Travel Notebook» композитора-резидента конкурса Алексея Шора. На третьем этапе конкурса примут участие 18 пианистов из разных стран мира – России, Франции, Японии, Великобритании, Южной Кореи и др.», – сообщает Государственный симфонический оркестр Армении.

Как сообщает «Арменпресс», жюри возглавляет композитор, народный артист России Александр Чайковский.

В первом этапе Classic Piano приняли участие 70 музыкантов, которые в 2019-2020 годах являлись финалистами конкурса «14 дорог в Дубай», проходившего в Германии, России, Австрии, США, Китае, Японии, Великобритании, Израиле, Южной Корее, Италии, Бельгии, Швейцарии и Армении.

Призовой фонд Classic Piano составляет 300 тысяч евро.

Итоги конкурса будут подведены 4 сентября.