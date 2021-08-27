27 августа министр обороны Армении Аршак Карапетян принял делегацию во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ в Армении генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым.

В ходе встречи министр представил обстановку безопасности вокруг Армении. Генерал-лейтенант Калоев доложил Аршаку Карапетяну о вопросах планирования совместного оперативного развертывания Сил быстрого реагирования ОДКБ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам принятия решений в рамках ОДКБ и совершенствования механизмов использования коллективных сил.

Сегодня состоялась еще одна встреча: начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Артак Давтян принял делегацию во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым.

Как сообщает @armenpress, Минобороны сообщает, что в ходе встречи обсуждались вопросы военной безопасности стран-участниц ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.

Особое внимание было уделено некоторым положениям, направленным на совершенствование деятельности Объединенного штаба ОДКБ.

В рамках визита в Армению первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ также ознакомился с вопросами, связанными с боеготовностью армянских подразделений, входящих в Силы быстрого реагирования ОДКБ.