В Армении зафиксированы десятки случаев заражения вакцинированных граждан коронавирусом

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Мы вакцинировали 267 тысяч человек, в рамках которых у нас есть несколько десятков случаев заражения граждан коронавирусом. Но в основном их болезнь протекала в легкой форме, тяжелых случаев, можно сказать, у нас не было. Конечно, штамм Delta вносит некоторые изменения как в обеспечение более высокого уровня инфекционности, так и в более тяжелое течение болезни», – сказала министр.