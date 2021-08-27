Официальный Тегеран надеется, что недавние споры в приграничных районах Сюникской области, особенно на дороге Капан-Горис, будут разрешены таким образом, что не будет нарушена цель открытия и разблокировки дорог. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявило посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Армении.

В посольстве Ирана заявили, что, поскольку вопрос о новой демаркации между Арменией и Азербайджаном был поставлен в повестку дня, Иран надеялся, что стороны в срочном порядке придут к взаимоприемлемому решению, которое обеспечит нормальное развитие отношений между Арменией и ее соседями с минимальными затратами. Они напомнили, что вопрос открытия и разблокировки коммуникационных путей в регионе был одним из основных пунктов трехсторонних заявлений Армения-Россия-Азербайджан.

Тегеран надеется, что разногласия между Арменией и Азербайджаном по поводу общей демаркации границы будут разрешены в мирной атмосфере, без какой-либо напряженности или перебоев в каналах связи.

«Мы надеемся, что стороны урегулируют недавние споры в приграничных районах Сюникской области, особенно на дороге Капан-Горис, так что реализация цели открытия и разблокировки транспортных маршрутов не будет нарушена. К сожалению, в течение последних двух дней мы стали свидетелями того, что из-за недавних событий в Сюникской области движение по этой дороге было нарушено, что создало проблемы не только для нормальной жизни армянского населения, но и для перевозки иранских грузовиков грузов из Ирана в Армению. В связи со сложностью ситуации на 21-километровом участке этой дороги, от сторон требуется приложить усилия в рамках принципа добрососедства для обеспечения нормального хода сообщения, движения транспорта до тех пор, пока в этом отношении не будет достигнута точная конкретная ситуация. Поэтому мы по-прежнему надеемся, что разногласия по поводу общей демаркации между Арменией и Азербайджаном будут разрешены в мирной атмосфере, без какого-либо напряжения или нарушения связи», – говорится в ответном письме посольства Ирана.

Что касается важности гарантирования нормальной связи, иранская сторона подчеркивает, что всегда высказывала свое мнение компетентным органам Армении.

«Мы надеемся, что параллельно с продолжающимися переговорами по разрешению споров по поводу эксплуатации маршрута Капан-Горис будет ускорена работа по улучшению и развитию альтернативных маршрутов, с тем чтобы условия нормализовались как для граждан Армении, так и для наших торговых отношений с Арменией», – сообщили «Арменпресс» в посольстве Ирана.

Как сказано в сообщении Службы национальной безопасности РА, 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Позже стало известно, что азербайджанские военнослужащие также перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области РА. По словам мэра Капана Горга Парсяна, трехсторонние переговоры 26 августа об открытии дороги не дали результатов, дорога осталась закрытой.

27 августа СНБ РА сообщило, что погранвойска СНБ РА и российские пограничники с 26 августа ведут переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков Горис-Воротан-Шурнух-Кармракар межгосударственной дороги Горис-Капан.

27 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что закрытие азербайджанскими вооруженными силами межгосударственной автомагистрали Капан-Горис противоречит договоренностям, достигнутым в декабре 2020 года.

Закрытие Азербайджаном межгосударственной автомагистрали также повлияло на грузоперевозки из Ирана. Министр экономики Ваан Керобян сообщил журналистам, что из-за закрытия дороги Капан-Горис иранские грузовики не могут добраться до Еревана.