Севанский силовик-троеборец, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по силовому троеборью Вараздат Акопян установил очередной рекорд книги Гиннеса.

Как сообщили в мэрии Севана, Вараздат Акопян одной рукой привел в движение 4 соединенных вагона общим весом 84 тонны. В регистрации рекорда приняли участие мэр Севана Саркис Мурадян, заслуженный деятель физкультуры и спорта, президент Армянской ассоциации рекордсменов книги рекордов Гиннеса Вардан Товмасян, президент Федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) РА Гагик Сароян, работники мэрии Севана, спортсмены и любители спорта. Вардан Товмасян, президент Армянской ассоциации рекордсменов книги рекордов Гиннеса, первым зафиксировал рекорд и поздравил Вараздат

«Первый рекорд в Книге рекордов Гиннеса Вараздат отметил в октябре 2019 года, сорвав с места средним пальцем машину весом 23 тонны и потянув ее на 3 метра 57 сантиметров. Сегодня же его очередное невероятное достижение. Его победы на международных турнирах весьма внушительны, но он продолжает восхищать и удивлять представителей спортивного мира, все больше поднимая спортивную честь города Севан и Армении в мире. Мы гордимся установленными им весомыми мировыми рекордами», – отметили в мэрии Севана.

Хосров Хлгатян / Armenpress /