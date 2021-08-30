Сборная Армении по футболу выехала в Скопье, где состоится матч четвертого квалификационного раунда ЧМ – 2022 между сборными Македонии и Армении.

Как передает «Арменпресс», 30 августа в Северной Македонии к команде присоединятся Андре Чалшр, Ованнес Амбарцумян, Генрих Мхитарян, Ваган Бичахчян, Аршак Корян и Саркис Адамян.

Таким образом, сборная Армении выехла на матч в следующем составе:

Вратари:

Давид Юрченко – «Алашкерт»

Анатолий Айвазов – «Урарту»

Арсен Бегларян – «Урарту»

Защитники:

Камо Ованнесян – «Кайрат» (Казахстан)

Арман Ованнесян – «Пюник»

Тарон Восканян – «Алашкерт»

Грайр Мкоян – «Арарат»

Давид Тертерян – «Арарат-Армения»

Полузащитники:

Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)

Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)

Соломон Имэ Удо – «Атырау» (Казахстан)

Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)

Давид Давидян – «Химки» (Россия)

Артак Григорян – «Алашкерт»

Вбеймар Ангуло – «Арарат-Армения»

Жирайр Шагоян – «Арарат-Армения»

Эрик Варданян – «Пюник»

Нападающий:

Александр Карапетян – «Ноа».