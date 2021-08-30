Сборная Армении по футболу выехала в Скопье, где состоится матч четвертого квалификационного раунда ЧМ – 2022 между сборными Македонии и Армении.
Как передает «Арменпресс», 30 августа в Северной Македонии к команде присоединятся Андре Чалшр, Ованнес Амбарцумян, Генрих Мхитарян, Ваган Бичахчян, Аршак Корян и Саркис Адамян.
Таким образом, сборная Армении выехла на матч в следующем составе:
Вратари:
Давид Юрченко – «Алашкерт»
Анатолий Айвазов – «Урарту»
Арсен Бегларян – «Урарту»
Защитники:
Камо Ованнесян – «Кайрат» (Казахстан)
Арман Ованнесян – «Пюник»
Тарон Восканян – «Алашкерт»
Грайр Мкоян – «Арарат»
Давид Тертерян – «Арарат-Армения»
Полузащитники:
Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)
Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)
Соломон Имэ Удо – «Атырау» (Казахстан)
Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)
Давид Давидян – «Химки» (Россия)
Артак Григорян – «Алашкерт»
Вбеймар Ангуло – «Арарат-Армения»
Жирайр Шагоян – «Арарат-Армения»
Эрик Варданян – «Пюник»
Нападающий:
Александр Карапетян – «Ноа».