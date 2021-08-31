В этот день в 1991 г. на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровней был принят исторический документ – Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики.

Сессия проходила в жесточайших условиях давления на карабахцев со стороны властей как Азербайджанской ССР, так и трещавшего по швам Союза ССР, осуществлявших в ту пору в Арцахе печально известную операцию “Кольцо”, направленную на деармянизацию Карабаха. К этому времени посредством варварских этнических чисток и актов геноцида из Азербайджана были насильственно изгнаны более полумиллиона армян, десятки тысяч – зверски убиты, силами подразделений советской армии и азербайджанского ОМОНа проходила «зачистка” армянского населения Шаумяновского района и Геташенского подрайона.

Шаумяновский район, село Карачинар. Депутаты СССР В. Смирнов и С. Белозерцев на заброшенном посту. 1991 год



Неспроста в принятом на сессии 2 сентября документе особо подчёркивалось, что решение о создании НКР было принято с учетом проводившейся в Азербайджане политики апартеида и дискриминации, создавшей в республике атмосферу ненависти и нетерпимости к армянскому народу, приведшей к вооруженным столкновениям, человеческим жертвам, массовой депортации жителей мирных армянских сел, а также на основе действующей Конституции и законов Союза ССР, предоставляющих народам автономных образований и компактно проживающим национальным группам право на самостоятельное решение вопроса о своем государственно-правовом статусе в случае выхода союзной республики из СССР.

Подчеркнем, что решение о создании НКР было принято после того, как 30 августа 1991г. Азербайджан заявил о намерении выйти из состава СССР и “восстановить государственную независимость 1918-1920гг.” Тут важны два момента.

Во-первых, в составе Азербайджанской Республики 1918-1920гг. Нагорного Карабаха, равно как и Нахиджевана, не было. Они были незаконно переданы новообразованной Азербайджанской ССР решением большевистского Кавбюро 5 июля 1921г.

Во-вторых, Карабах не мог не отреагировать на решение Азербайджана от 30 августа 1991г. о выходе из состава СССР, ибо его молчание было бы расценено, как согласие на выход из Союза вместе с Азербайджаном. Провозглашение независимой НКР 2 сентября 1991г. стало также политическим ответом на действия Баку.

Решение о провозглашении НКР принималось, по сути, в военных условиях. В ответ на ходатайство от 20 февраля 1988г. “перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР” руководство Аз.ССР ответило жесточайшими армянскими погромами в Сумгаите, а затем в Кировабаде, Баку и других населенных пунктах по всей территории Азербайджана.

За этим последовала операция “Кольцо”, когда с апреля по август 1991г. подразделения ОМОН-а МВД Азербайджана совместно с подразделениями советской армии и внутренних войск проводили операцию по депортации десятков сел в Арцахе и Армении. Под видом «проверки паспортного режима» азербайджанский ОМОН и советские войска проникали в армянские деревни, обстреливали их и вынуждали население покинуть родные дома, отказавшись от собственности. Были разрушены десятки армянских сел Северного Арцаха, а также Шаумяновского, Гадрутского и Шушинского районов, депортировано почти десять тысяч человек, более 100 – убито, несколько сотен человек взяты в заложники. Судьба многих из них остается неизвестной до сих пор.

Въезд в Степанакерт в 1989 году.

Операция «Кольцо» перевела азербайджано-арцахский конфликт в военную плоскость и привела к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах.

В этих военных условиях 10 декабря 1991г. арцахцы закрепили свое решение от 2 сентября на общенародном референдуме, 99,89% участников которого проголосовали за независимость.

Увы, международное сообщество не отреагировало должным образом ни на этнические чистки и акты геноцида в отношении армянского населения Аз.ССР, ни на военную агрессию Азербайджана против Арцаха и Армении в начале 1990-ых гг. Эта безнаказанность и геополитические игры мировых держав и региональных акторов привели к последующей череде развязываемых Азербайджаном войн – в апреле 2016г. и осенью 2020г. при поддержке Турции и наемников из различных террористических группировок.

При этом все действия Азербайджана сопровождаются многочисленными военными преступлениями и грубейшими нарушениями норм международного гуманитарного права.

Перед боем

Оккупировав в ходе агрессии осенью 2020г. большую часть Республики Арцах, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня пытается убедить азербайджанское и мировое сообщество в том, что Арцаха более не существует. Для арцахцев у апшеронского султана нет другого определения, кроме как “ненавистный враг”. И это наряду с озвучиваемыми депутатами от правящей партии “Ени Азербайджан” призывами начать “антитеррористическую операцию”, после которой “сепаратисты “либо покинут Нагорный Карабах, либо будут уничтожены” – лучшее свидетельство истинной цели армянофобской политики Азербайджана – полное изгнание армян из Арцаха.

По этой причине официальный Баку и игнорирует призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить переговоры в формате МГ, на которых должен обсуждаться также вопрос статуса Арцаха. Международные же посредники убеждены, что без окончательного определения статуса Нагорного Карабаха невозможны ни урегулирование, ни установление стабильности и безопасности в регионе.