Тюрколог Акоп Чакрян не верит словам президента Турции, что Анкара готова работать для постепенной нормализации отношений с Арменией.

В беседе с «Арменпресс» тюрколог выразил мнение, что Турция продолжает враждебную политику по отношению к Армении, исходя из выдвигаемых ею предусловий, по сути, в этом вопросе ничего не изменилось. Поэтому в этой ситуации предполагать, что Анкара предпримет практические шаги по нормализации отношений с Ереваном и установлению дипломатических отношений, по мнению Чакряна, всго лишь фантастика.

«С 1991 года Турция для установления дипломатических отношений с Арменией выдвигала три предварительных условия, которые неуместны в международной практике. Одно из них неупоминание 1915 года, второе – прекращение деятельности армян диаспоры против Турции, то есть усилий по международному признанию Геноцида армян, а третье – заставить армян Арцаха принять власть Азербайджана. С 1991 года сменилось много правительств, предварительные условия остались прежними, изменилась лишь их формулировка. Другими словами, думать, что Эрдоган установит дипломатические отношения с Арменией, нереально», – сказал Акоп Чакрян.

По мнению тюрколога, Турция, вследствие своей давней пантюркистской мечты – связаться с Азербайджаном через Мегри, не имеет истинного желания устанавливать с Арменией дипломатические отношения.

«Пока эта задача не выполнена, Турция не установит отношения с Арменией отношений, – считает Чакрян».

По словам специалиста, по сути, во враждебной политике Турции в отношении Армении ничего не изменилось. Что довольно ярко проявилась в безоговорочной военной и политической поддержке Азербайджана в войне прошлом года против Арцаха.

«Турция продолжает одобрять Азербайджан. В то время как Давутоглу, когда был министром иностранных дел, вел политический курс на «сведение разногласий со всеми соседями к нулю». Но сегодня у Турции нет соседей, с которыми у нее нет проблем, кроме, разве что, Грузия. Другими словами, политика «нулевой проблемы с соседями» превратилась в «проблему с ноль соседями». Как вы думаете, как же следует поступать с Арменией в этих условиях, когда ей даже с арабскими странами не удается поддерживать нормальные отношения? Поэтому верить в то, что сказал Эрдоган, будет более чем фантастикой», – сказал Акоп Чакрян.

18 августа была опубликована программа правительства РА на 2021-2026 годы. В программе, в разделе «Внешняя политика» есть подпункт, посвященный армяно-турецким отношениям. Из программы видно, что правительство Армении остается на той же позиции по этому вопросу: Армения готова нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий.

26 августа на встрече с послами иностранных государств в Турции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после недавней войны в Арцахе открылись новые возможности прогресса в вопросе установления мира и стабильности в регионе, и «если Армения позитивно отреагирует на эти возможности, Турция также предпримет необходимые шаги».

На заседании правительства 27 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил, что из Турции поступают позитивные сигналы по поводу мира в регионе.

29 августа один из журналистов спросил, как Анкара отреагировала на заявление премьер-министра Армении, в ответ на который Эрдоган сказал, что Турция готова работать над постепенной нормализацией отношений с Арменией на основе признания территориальной целостности и суверенитета. При этом Эрдоган намекнул, что «история и прошлое не должны быть источником вражды».

«Вместо односторонних обвинений должны преобладать перспективные, реалистичные подходы. Мы можем работать над постепенной нормализацией наших отношений с правительством Армении, которое заявило о своей готовности двигаться в этом направлении. Теперь мир и стабильность мы должны сделать постоянными, создать условия для экономического развития и регионального сотрудничества. Даже если есть разногласия, отношения с соседями должны строиться на основе уважения территориальной целостности и суверенитета», – заявил Эрдоган.

Арам Саргсян