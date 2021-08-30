30 августа Посол Украины в Армении Иван Кулеба принял участие в онлайн встрече Исполнительного директора «UkraineInvest» Сергея Цивкача с Генеральным директором Центра содействия инвестициям при Правительстве Армении Левоном Оганесяном. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с поиском путей взаимного инвестирования, а также было отмечено наличии подобных проблем, с которыми сталкиваются Украина и Армения при поиске иностранных инвестиций.

В конце встречи был подписан рамочный меморандум о сотрудничестве между Центром содействия инвестициям «Enterprise Armenia» и Правительственным офисом по привлечению и поддержке инвестиций «UkraineInvest».