Омбудсмен Армении подтверждает свое заявление о том, что азербайджанские военнослужащие преднамеренно поджигают территории у своих палаток, расположенных по соседству с селами Сотк и Кут Гегаркуникской области.

«Министерство обороны Азербайджана вчера распространило официальное заявление, опровергая опубликованные неопровержимые факты.

Все эти факты переданы в Офис Защитника прав человека жителями этих сел. Мы основательно проверили их. Они из нескольких источников, есть и объективные доказательства.

Было принято решение о публикации не всех фактов, но после опровержения МО Азербайджана мы опубликуем и дополнительные видеоматериалы, сделанные именно из села Кут два дня назад, в районе 22:30», – передает «Арменпресс» сообщение, распространенное Омбудсменом.

По словам Армана Татояна, Министерство обороны Азербайджана преследует цель скрыть свои преступные действия в отношении гражданского населения Армении, к тому же, совершаемые на суверенной территории Армении.

«Все, всегда должны иметь в виду, что Омбудсмен Армении публикует лишь обоснованные факты, и их больше, чем опубликовано. Все они регистрируются и отправляются международным организациям», – подчеркнул Омбудсмен Республики Армения.