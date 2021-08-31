Кабинет министров Кипра решил аннулировать паспорта 14 турок-киприотов, в том числе их лидера Эрсина Татара, поскольку их деятельность, рассматривается как подрыв суверенитета Республики Кипр

Решение правительства Кипра касается официальных лиц режима киприотов-турок и других деятелей, причастных к открытию Вароши.

Как заявил официальный представитель правительства Мариос Пелеканос после заседания кабинета министров в президентской резиденции в Троодосе, это решительная мера является ответом Кипра на турецкую провокацию.

«В ходе заседания кабинет министров принял решение отменить или отказать в продлении или выдаче паспорта Республики Кипр ряду лиц, которые либо состоят в так называемом руководстве сепаратистского государства, либо являются членами комитета по открытию Вароши», – сказал он.

В сообщении говорится, что решение касается 10 членов «кабинета Татара», включая самого лидера турок-киприотов, и четырех членов комитета.

«Их действия подрывают суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность Республики Кипр. Это те же люди, которые своими особо враждебными действиями в отношении Республики Кипр способствуют реализации планов Турции по изменению режима «закрытой зоны Вароши» в нарушение резолюций ООН» , – добавил Пелеканос.

Кипрско-турецкая газета «Kıbrıs Postası» позже опубликовала имена тех, кто попал под санкции, в том числе имя «премьер-министра» Эрсана Санера, «министра иностранных дел» Тахсина Эртугрулоглу, «министра туризма» Фикри Атаоглу и остальных членов «кабинета министров».

Правительство Кипра также решило обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Турции в связи с ее решением открыть Варошу.

Это будет пятая жалоба, поданная Кипром против Турции. Пелеканос отметил, что кабинет попросит генерального прокурора подать апелляцию, касающуюся действий Турции и сепаратистского государства в закрытом районе Вароши, в соответствии с рекомендациями высококвалифицированных юридических консультантов.

Заседание кабинета министров на летней резиденции президента в Троодосе // Фото: pio.gov.cy

На решение кабинета министров отреагировали почти все кипрско-греческие партии

Главный оппозиционер Акель назвал решение кабинета пиар-ходом для внутреннего потребления, вместо того, чтобы выдвигать инициативы, которые могут остановить планы Турции по разделению государства.

Относительно обращения ЕСПЧ партия заявила, что важно использовать весь имеющийся реальный потенциал, который может остановить Турцию как на политическим, так и на юридическом поприще.

«Учитывая, что республикой были поданы еще четыре апелляции против Турции, мы ожидаем, что президент республики проинформирует нас о юридических предпосылках этого нового государственного обращения и о том, как на это отреагируют оккупационные силы», – заявил оппозиционер.

Он добавил, что единственный способ остановить турок, освободить Кипр от оккупации – это решение кипрской проблемы.

«Это то, на чем президент Анастасиадис должен был сосредоточиться, выдвигая убедительные и решительные инициативы с целью возобновления переговоров с той точки, где они остановились в Кран-Монтане в 2017 году».

Демократическая партия Кипра поприветствовала это решение, которое, по ее словам, было одним из самых важных предложений, внесенных партией в 2017 году в рамках Новой стратегии ее председателя Николаса Пападопулоса.

«Создание для турецкой стороны политических и дипломатических задач надо делать таким образом, чтобы отсутствие конструктивного ответа, означало непрерывное истощение. Этот подход тактики давления имеет исключительную важность и может изменить неприемлемую позицию Турции», – заявили в партии.

Крайний правый Национальный народный фронт заявил, что правительство должно пойти дальше, начав с закрытия пунктов пересечения границы между двумя общинами.

Тем не менее греческие националисты приветствовали это решение, заявив, что они с самого начала придерживались этой линии.

По мнению ультраправых, правительство Кипра должно «немедленно отказаться от ложных миротворческих догм» и «закрыть пункты пересечения границы раз и навсегда» наряду с принятием дополнительных мер, таких как требование прекращения всего финансирования сепаратистского государства.

Политическая партия Движение за социал-демократию (EDEK) и Демократический фронт (DIPA) также поприветствовали инициативу.

В июле в присутствии президента Турции Тайипа Эрдогана Эрсин Татар заявил, что военная зона в 3,5 процента Вароши будет упразднена, а этот район будет открыт для возвращения его жителей-греков-киприотов

Это последовало за другим решением, принятым в октябре прошлого года, о возобновлении работы части береговой линии.

Позже, в июле, Совет Безопасности ООН осудил планы открытия Вароши и призвал к немедленному прекращению аналогичных действий в этом районе.

«Совет Безопасности ООН осуждает заявление лидеров турок и киприотов-турок от 20 июля 2021 года о дальнейшем открытии части огороженной территории Вароши на Кипре. Совет Безопасности выражает глубокое сожаление в связи с этими односторонними действиями, которые противоречат его предыдущим резолюциям и заявлениям. Совет Безопасности призывает к немедленному изменению этого курса действий и отмене всех шагов, предпринятых в отношении Вароши с октября 2020 года», – говорится в заявлении СБ ООН.

В вопросе Вароши политические круги Кипра в целом проявляют солидарность, чем увеличивают международное давление на Эрдогана и турок-киприотов, чем ответят турки покажет время.