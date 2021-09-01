Вопреки утверждениям президента Азербайджана, нормы и принципы международного права Азербайджану не давали права или разрешение решать вопрос Нагорного Карабаха силовым путем, тем более, что существовал международно признанный переговорный формат в лице Минской группы ОБСЕ, в рамках которого все стороны, в том числе и Азербайджан, взяли на себя обязательство «избегать угрозы применения силы или силы», решать проблему исключительно мирным путем.

Такую оценку заявлениям Ильхама Алиева, сделанным в Шуши, в беседе с «Арменпресс» дал эксперт Аналитико-исследовательского центра «Орбели», азербайджановед Тарон Ованнисян, подчеркнув, что военная агрессия не может иметь никакого оправдания.

«В международном праве нет такой нормы, которая позволяет решать конфликты силовым путем. Это отвергается в нынешнем мировом порядке, который сложился после Второй мировой войны», – сказал аналитик центра «Орбели».

По словам Ованнисяна, нормы международного права предполагают, что все конфликты должны разрешаться мирным путем. В частности, в случае с Арцахом, всегда был переговорный процесс, были заявления международных игроков о том, что вопрос должен решаться мирным путем.

«Азербайджан, параллельно со своими агрессивными заявлениями, постоянно пытается представить действительность так, будто Армения начала агрессию, а они ответили. Другими словами, они не хотят открыто говорить, что они сами начали войну, они агрессивная сторона, потому что международное право не любит агрессоров», – отметил аналитик.

Тем не менее, Тарон Ованнисян подчеркнул, что, с другой стороны, к сожалению, отсутствуют или очень слабы международные практические механизмы, которые обеспечивали бы выполнение упомянутых международных обязательств, сдерживая военные устремления азербайджанской стороны. По словам эксперта, именно это позволило Азербайджану реализовать агрессию 2020 года и, практически, остаться безнаказанным.

«По сути, это то, что есть де-факто. А де-юре нет такого, чтобы какая-либо страна имела право решать конфликты силовым путем. В противном случае в мире был бы хаос», – дополнил Тарон Ованнисян.

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в оккупированном Шуши заявил, что «нынешний ход событий, Вторая карабахская война, действия международных игроков показывают, что проблема [Нагорного Карабаха] никогда не может быть решена путем переговоров». Алиев сказал, что все нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, «историческая справедливость», дают Азербайджану право решить вопрос военным путем, если он не разрешатся мирным.

Арам Саргсян