Помню, еще в 2016 году эксперт в сфере информационной безопасности Самвел Мартиросян, говоря о качественных изменениях в структуре отечественной ИТ-индустрии, указал на то, что если с начала 2000-х годов у нас в основном действовали компании, выполнявшие заказы из-за рубежа, то за последние годы ситуация стала меняться.

Как результат несколько достаточно успешных армянских стартапов на тот момент уже вышли на мировой уровень. В качестве конкретного примера эксперт привел проект PicsArt, который на тот момент занимал второе место после Instagram.

С годами PicsArt лишь усиливала свои позиции, став на сегодня первой компанией с «армянскими корнями», стоимость которой превысила миллиард долларов. Нарастить капитал до такого уровня позволили новые финансовые вливания.

На днях компания привлекла 130 млн долларов для своего развития, что и подтолкнуло оценку PicsArt к отметке свыше одного миллиарда долларов. О деятельности компании и ее основателе Ованнесе Авояне пишут известные мировые СМИ, к примеру, Forbes, где недавно была опубликована большая статья на эту тему.

Столь высокий интерес к компании вполне понятен, если учесть, что PicsArt теперь, говоря финансовой терминологией, стал «единорогом» – стартапом, рыночная стоимость которого достигла 1 млрд долларов. Этот термин в 2013 году популяризировала основательница фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли, пытаясь с помощью имени мифического животного проиллюстрировать, насколько мало подобных случаев успеха среди стартапов, которым удалось достигнуть такой высокой оценки их рыночной стоимости.

Для Армении же PicsArt стал компанией, экспортирующей технологии – то, к чему наша страна стремилась много лет. Головной офис компании расположен в США – в Сан-Франциско, а самый большой ее офис – в Ереване, в Центре креативных технологий Тумо. Но прежде, чем построить компанию фактически мирового уровня, ее учредителю пришлось пройти достаточно долгий путь. Изначально О.Авоян планировал связать свою жизнь с искусством. В начале 80-х годов прошлого века он даже подал документы в государственную художественную школу в Ереване. Но при вступительных экзаменах комиссию абсолютно не впечатлил его натюрморт с изображением вазы. И, получив отказ, будущий основатель PicsArt решил попробовать себя в другой, тоже, кстати, творческой сфере – информатике, которая в те годы только-только начала набирать обороты, сконцентрировавшись на изучении первого поколения искусственного интеллекта.

Как пишет Forbes, этот шаг в дальнейшем хорошо окупился, ибо за следующие 30 лет О.Авоян основал и продал три стартапа в сфере программирования, став не только успешным и богатым человеком, но и одним из лидеров в сфере технологий Армении. Сама компания PicsArt – платформа для создания визуального контента – была основана в 2012 году. Вспоминая история ее создания, учредитель компании рассказывает о том, что фактически толчком для этого стала в то время его 10-летняя дочь. Помню, как два года назад, выступая на международном форуме WCIT-2019 в Ереване, он поделился со своими слушателями этой историей, дабы показать, что в основе любого стартапа могут лежать совершенно разные мотивы, в том числе и слезы маленькой девочки.

«Как-то я вернулся домой с работы (это был еще 2011 год) и увидел, что моя 10-летняя дочка чем-то сильно расстроена и тихо плачет. Оказалось, что она выложила свою фотографию в соцсети и получила плохие комментарии. Конечно, мне было больно видеть ее в таком состоянии и очень хотелось ее взбодрить и помочь. Так и появилась идея о создании PicsArt», – рассказал О.Авоян слушателям ИТ-форума.

С тех пор прошло десять лет и команда PicsArt выросла до более чем 800 сотрудников, работающих по всему миру: от Сан-Франциско, Нью-Йорка, Пекина, Берлина до Москвы, Токио и, конечно же, Еревана. Однако в отличие от большинства мобильных приложений, которые фокусировались на iOS, PicsArt начинали разрабатывать под Android, потому что в Ереване, где собственно и находилась в то время команда О.Авояна, чаще пользовались устройствами с этой операционной системой.

В итоге, благодаря низкой конкуренции в этом сегменте, гибрид графического редактора и социальной сети быстро набрал миллионы пользователей в разных странах и привлек инвестиции от авторитетного венчурного фонда Sequoia Capital.

На сегодня приложение для фото и видео редактора PicsArt имеет около одного миллиарда скачиваний и свыше 150 млн активных пользователей ежемесячно. Изначально приложение было предусмотрено для пользователей, владеющих английским языком. Но сейчас оно доступно на 30 языках, что также способствовало росту его популярности. Основными пользователями PicsArt, как отмечают в самой компании, являются молодые люди в возрасте до 35 лет, которые с помощью приложения редактируют фотографии и видео, обрабатывая их разными фильтрами и эффектами, размещая их затем в социальных сетях, коммерческих сайтах или же в качестве цифровой рекламы.

Даже в период пандемии Covid-2019 компании удалось заметно усилить свои позиции и нарастить финансовые поступления. Подобная активность и рост клиентской базы PicsArt объяснялся довольно просто. У людей в период локдауна появилось гораздо больше свободного времени, а главное, – возникла потребность через, так сказать, «творческие» приложения уходить от переживаний, связанных с коронавирусом. Как говорит сам О.Авоян, у приложения есть интересное свойство: многие люди отмечают, что оно не только помогает редактировать, но и успокаивает.

