Сообщения с линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Сюникской, Гегаркуникской, Варденисской областях РА чем дальше, тем больше походят на фронтовые сводки. Впрочем, они таковыми и являются. Ибо азербайджанская агрессия против Арцаха и Армении продолжается.

И идет она уже на территории не только Арцаха, но и Армении. Сюник, Гегаркуник, Варденис – области Республики Армения, куда незаконное вторжение азербайджанских ВС имело место 12 мая сего года и продолжается по сей день.

Сообщения об агрессивных действиях азербайджанских военных поступают практически в ежедневном режиме. Это и стрельба, в лучшем случае в воздух для запугивания местных жителей и пастухов, лишенных возможности выгонять скот на пастбища, большая и лучшая часть которых оказалась под контролем врага в результате того, что изначально армянская сторона по причинам, о которых мы можем только предполагать, не погнала агрессора с суверенной территории Армении и даже не отвечала на стрельбу.

В результате враг окопался на нашей территории и ведет себя не просто вольготно, но и нагло, перекрывая оказавшиеся под его контролем участки дорог, связывающих Армению с Ираном. Очевидно, что делается это по указанию Турции, которая, как и Азербайджан, заинтересована в усилении транспортной блокады Армении, которую Анкара и Баку установили еще с 1990-х гг., а также в препятствовании реализации иранского проекта международного коридора “Персидский залив – Черное море” через Армению и Грузию.

Ну и, естественно, Азербайджан пытается закрепиться на территориях незаконного вторжения в Армению, обустраивая на них блокпосты, устанавливая на дорогах бетонные блоки, препятствующие свободному прохождению армянских и иранских машин. Так, перекрытую в конце августа трассу Горис-Капан, в результате чего в блокаде оказался целый ряд армянских сел, продовольствие которым доставляли российские пограничники, азербайджанские военные после долгих переговоров разблокировали, да и то, как сообщают СМИ, с оговорками – мол, можете использовать ее, пока не построите альтернативную дорогу.

В Гегаркуникской области враг чуть ли не ежедневно ведет стрельбу из оружия различного калибра, в том числе из снайперского. 1 сентября в результате очередной провокации азербайджанских ВС, открывших огонь из стрелкового оружия и снайперских винтовок по направлению армянских позиций в Араратской области, в частности, на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, погиб армянский военнослужащий-контрактник, младший сержант Гегам Саакян 1982 года рождения.

По сообщению телеграмканала armmirotvorec со ссылкой на находящихся на посту солдат, на данном участке границы была достигнута договоренность, что обе стороны не будут проводить инженерные работы и будет сохраняться режим прекращения огня.

Однако когда один из армянских бойцов, оказался на простреливаемом участке своего поста, последовал выстрел снайпера. МО Азербайджана попыталось было взвалить ответственность на армянскую стороны – якобы армянские солдаты проводили инженерные работы, но после предъявления доказательства обратного азербайджанская сторона “изменила риторику, и теперь просит не давать равнозначный ответ”.

Если азербайджанцы не стреляют, то поджигают. Председатель комиссии по правам человека и общественным вопросам Национального Собрания Армении Тагуи Товмасян после разговора с главой укрупненной общины Гегамасар Гегаркуникской области Акопом Аветяном сообщила, что азербайджанцы поджигают траву близ общин Сотк, Кут, Азат, Норабак. «Ситуация еще более усугубляется по причине ветра, из-за чего возникли серьезные проблемы с тушением пожара.

Имеются свидетели, которые утверждают, что азербайджанцы кидают в направлении общин горящие шины, создавая для жителей еще более сложную ситуацию. Ожидаю, что компетентные звенья быстро отреагируют и предпримут соответствующие шаги в связи с безрассудным поведением Азербайджана. Помните, враг далек от мирных тезисов”, – отметила Товмасян.

Омбудсмен РА Арман Татоян, обобщая данные, сообщил, что в четырех приграничных селах Армении сгорело около 270 га пастбищ и 150 га травяного покрытия. Уничтожаются также заготовленные сельчанами на зиму травяные корма. Только в селе Кут уничтожено около 500 стогов одного из сельчан.

Татоян отмечает, что пожары на линии соприкосновения в Гегаркунике до сих пор не удается потушить, поскольку очаги возгорания находятся в высокогорных районах и пожарным, как и местным жителям, приходится тушить пожар “вручную”.

По словам Омбудсмена, налицо массовое нарушение прав жителей приграничья, а по сути – действия диверсионного и террористического характера против граждан Армении.

Не прекращаются и провокации Азербайджана в отношении Арцаха. Однако в виду обширности темы мы посвятим ей отдельную статью.

На этом диверсионно-террористическом фоне более чем странное молчание хранят страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху – Россия, США и Франция. Я бы сказала, что международные посредники хранят олимпийское спокойствие, хотя Баку в лице Ильхама Алиева, за которым маячит тень “брата Эрдогана” не скрывает своих планов по осуществлению новой агрессии против Арцаха и Армении.

Никогда, кстати, не скрывал. Но все эти десятилетия угроз и агрессий Азербайджана против Арцаха и Армении страны-сопредседатели с завидным постоянством призывали “обе стороны” отказаться от милитаристской риторики и идти по пути мирного разрешения азербайджано-арцахского конфликта.

Эта порочная практика “уравнивания агрессора и жертвы” продолжается и сегодня. Москва. Вашингтон и Париж по сей день не осудили широкомасштабную агрессию Азербайджана при непосредственном и активном участии Турции и наемников из ближневосточных террористических организаций, осуществленную осенью 2020г. Скоро год. Алиев грозится новой войной, если Армения и Арцах не пойдут на выполнение его условий – сдачи оставшейся вне азербайджанского контроля части Республики Арцах и Армении впридачу.

Посредники же твердят: “Необходимо существенно умерить риторику с обеих сторон нагорно-карабахского конфликта”. Да приведите хоть один пример милитаристской риторики Еревана хотя бы за последний год. В Армении общественность бушует из-за, скажем так, мягкотелости властей в отношении агрессивных врагов.

А посредники усматривают в заявлениях Еревана некую неуместную и вносящую напряженность риторику. Приведите пример такой риторики. А то непонятно, о чем вы вообще говорите. От чего еще, с вашей точки зрения, должны отказаться Армения и Арцах? Какие еще подарки они должны преподнести воспитанному МГИМО апшеронскому султану-террористу и его патрону в лице лидера террористического мира Эрдогана?!

Не меньшее недоумение вызывают призывы посредников опять же к обеим сторонам начать процесс делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы. Господа, вы сначала примите меры по выводу азербайджанских войск с суверенной территории Армении, чтобы было возможно хотя бы приступить к переговорам на эту тему! В противном случае получается очередное подыгрывание вами агрессивным действиям Баку.

Как отметил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, переговоров по делимитации и демаркации границ сейчас нет. “На данный момент ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку, а также готовность последнего отказаться от политики инициирования искусственной повестки дня через грубое нарушение норм и принципов международного права.

Если Азербайджан займет конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении, то есть, вернется на позиции, которые были по состоянию на 11 мая этого года, то будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации”, – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будет ли сохранен трехсторонний формат с участием России, или в этот процесс могут быть вовлечены другие страны-посредники Минской группы, либо международные организации, такие как ООН или ОБСЕ, министр отметил:

“Указанные переговоры ведутся при непосредственном участии российской стороны, и мы рассчитываем на возможность нахождения решения этого вопроса в ходе таких обсуждений, при которых не будет необходимости обращаться к упомянутым вами структурам”.

Непонятно, как долго будут идти эти переговоры. Точнее, как долго Армения, имеющая в соответствии с положениями ООН полное право на принятие адекватных мер по изгнанию врага со своей суверенной территории, будет терпеть диверсионно-террористические действия Азербайджана…