Двухкратный чемпион Армении Оганес Габузян занимает второе место на мужском индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходящем в столице Исландии.

По итогам 7 туров он набрал 5,5 очков, победив местную шахматистку Ленку Птацникову (право на участие в первенстве имеют и женщины), немцев Ровена Вогеля и Даниеля Фридмана, хорвата Ивана Сарича и сыграв вничью с поляком Каспером Перуном, выступающим за Германию румыном Ливиу-Дитером Нисипеану и немцем Винсентом Кеймером. Габузян отстает на пол-очка от азербайджанца Рауфа Мамедова.

В гпуппе игроков, набравших 4,5 очков, на 17 месте числится представляющий Германию Спартак Григорян. По 4 очка в своем активе имеют Роберт Оганесян (24 место), Габриел Саргсян (34), Самвел Тер-Саакян (41) и россиянин Давид Паравян (44). 3,5 очка набрал идущий на 51 месте Айк Мартиросян.

В чемпионате участвуют 180 игроков из 36 стран. До финиша остается 4 тура.

На завершившемся недавно в Румынии аналогичном женском первенстве чемпионкой континента стала Элина Даниелян.