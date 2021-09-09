Национальная сборная Армении по футболу, не сумев обыграть в родных стенах команду Лихтенштейна, окончательно провалила сентябрьский цикл матчей отборочного турнира чемпионата мира

Наша команда, имея подавляющее преимущество над аутсайдером своей подгруппы, все же потеряла два важных очка, которых может недосчитаться на финише турнира. Эта ничья может слишком дорого обойтись нам. При том, что после недавнего крупного поражения от немцев (0:6) в этой игре нам нужна была не просто победа, а победа с крупным счетом. Вероятно, исходя из этих соображений, наставник отечественной сборной Хоакин Капаррос вернул в команду одного из наших главных специалистов по Лихтенштейну Александра Карапетяна, на счету которого 2 гола в ворота этой сборной в предыдущих играх. В этом плане наиболее преуспел Тигран Барсегян – 3 гола. Однако, ни Карапетян, ни Барсегян на этот раз не сумели помочь своей команде.

А ведь ход игры внушал оптимизм относительно приемлемого для нас результата. Армянская сборная почти 90 минут буквально штурмовала ворота соперника. Возможности для взятия ворот имели, пожалуй, все игроки отечественной дружины, однако им не хватало расчетливости и точности. Часто на заключительной стадии атаки армянские футболисты злоупотребляли индивидуальной игрой (особенно Хорен Байрамян и Тигран Барсегян) и раз за разом транжирили выгодные моменты. Кроме того, в большинстве случаев хозяева действовали слишком прямолинейно, позволяя своим визави успешно отбиваться. А лихтенштейнцы, надо отдать им должное, оборонялись и числом, и умением. Я бы сказал даже, что они преподали сборной Армении урок умения обороняться в противостоянии с тотально атакующим соперником. Именно это наши не сумели сделать в игре с Германией.

Матч Армения-Лихтенштейн в рамках отборочного турнира ЧМ по футболу Фото: Геворга Перкуперкяна, Айка Манукяна 1 28 - +

Наша сборная, имея огромное территориальное преимущество (процент владения мячом 74 процента против 26, счет ударов по воротам – 28:3), только на 45-й минуте смогла поразить цель. Генрих Мхитарян был сбит в штрафной площадке сборной Лихтенштейна, и хорватский судья Дуйе Струкан только после просмотра видеоповтора эпизода по системе VAR назначил пенальти, который уверенно реализовал сам Мхитарян, забивший 31 гол в 91 игре за сборную Армении. Во втором тайме наша команда усилила давление, а на 71-й минуте – после удара Барсегяна – гостей спасла стойка ворот. Казалось, наши как минимум не упустят победу, но все обернулось наихудшим образом. На 80-й минуте Армения пропустила контратаку, в результате которой Ной Фрик сравнял счет. Таким образом, Лихтенштейн набрал первое очко в нынешнем отборочном цикле, а сборная Армении с 11 очками остается второй.

Следующие игры наша команда проведет 8 и 11 октября с Исландией и Румынией соответственно. Это будут гостевые матчи.