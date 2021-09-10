10 сентября министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял участие в состоявшейся в Эчмиадзине под председательством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II конференции “Международная религиозная свобода и мир”.

Давид Бабаян представил ситуацию, сложившуюся после развязанной Турцией, Азербайджаном и международными террористами войны против Арцаха, а также вопросы, связанные с уничтожением Азербайджаном армянского исторического и культурного наследия на оккупированных территориях, последними региональными процессами.

Министр отметил, что азербайджано-карабахский конфликт и развязанную против Арцаха агрессию нельзя рассматривать как межрелигиозное столкновение, подчеркнув, что террористы и экстремисты не принадлежат ни к какой религии.

В этом контексте глава МИД подчеркнул важность межрелигиозного диалога как одного из наиболее эффективных методов мирного урегулирования конфликтов и борьбы с проявлениями экстремизма и ксенофобии. Он высоко оценил роль Католикоса Всех Армян и Армянской Апостольской церкви в этом процессе.