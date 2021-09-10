Постоянная комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам не одобрила законопроект оппозиционной фракции «Айастан», в котором предлагалось переименовать «Постоянную комиссию по международным отношениям» в «Постоянную комиссию по иностранным делам и Арцаху», закрепив вопрос решения проблемы Арцаха в сфере ее компетенции.



Как сообщает «Арменпресс», главный докладчик проекта Агван Варданян в своем заключительном выступлении призвал проявить конструктивный подход, единство, особенно в этом важном вопросе – Арцахской проблеме, единогласно одобрить вопрос и включить его в повестку дня пленарного заседания, без дополнительных детальных обсуждений, и принять проект с согласия трех фракций.



«Это будет шагом в будущее. Если сегодня мы не будем едины в этом вопросе, то в каком мы будем едины?» – сказал он.



В обосновании проекта, в частности, говорится:



«Принимая во внимание, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта напрямую связано с внешней политикой, оно является приоритетом внешней политики РА, поэтому его следует включить в функции Комитета по внешним связям, с особым акцентом на название комиссии.



В стране, имеющей парламентскую систему правления, каковой является Армения, первоочередные и жизненно важные для государства проблемы не могут иметь производного значения, следовательно, в условиях отсутствия отдельной постоянной комиссии по Арцаху переименование постоянной комиссии по внешним сношениям и закрепление вопросов решения проблемы Арцаха в сфере ее компетенции и развития отношений с Республикой Арцах имеет первостепенное значение».

Ранее оппозиционные фракции предлагали создать отдельную комиссию по Арцаху на пленарном заседании НС, но это было отклонено.



Правящая фракция выступила против законопроекта. Председатель комиссии Владимир Варданян особо отметил, что проект ничего не меняет. Он напомнил о уже действующей между Арменией и Арцахом межпарламентской комиссии, а также о том, что все комиссии НС РА в сферах своих полномочий занимаются вопросом Арцаха.



Законопроект о внесении изменений в решение НС «О создании постоянных комиссий НС восьмого созыва» после долгих обсуждений получил на заседании комиссии 4 голоса при 7 воздержавшихся. Таким образом это не было одобрено.