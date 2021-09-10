На фоне бушующих по всему миру войн и геноцидов певица Сибил, живущая в Стамбуле, посчитавшая выражение мира и гуманитарных идей в искусстве необходимостью, представила любителям музыки песню «Молитва Авроры». Это молитва за невинных детей, осиротевших во время всех войн, за сирот, пострадавших от последствий войн и геноцидов, обращенная к Богородице.

10 сентября журналисты смогли посмотреть запись песни и пообщаться с ее творческим коллективом.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Сибил сообщила, что автором песни является Асмик Ахвердян. «Я хотела бы чаще петь песни о любви, но такие композиции трогают мое сердце. Асмик прислала мне эту песню четыре года назад. Мы хотели поработать над ней, но началась война. В те дни я была в Армении. Я ничего не могла делать, но Асмик сказала, что петь нужно и в таком состоянии. Это было сложно. Я плакала, когда пела», – рассказала певица и подчеркнула, что при записи им очень помог Амаяк Ростомян.

Услышав песню, он сказал, что Сибил как будто рассказывает историю одного ребенка. Во время войны в Интернете была видеозапись, на которой маленький мальчик говорил, что он хочет стать воином. Певица признается, что во время исполнения песни она думала об этом ребенке.

«Я родилась в Турции, я не могу говорить о политике, поэтому я должна петь. Наша цель – с помощью песни призывать к миру во всем мире. Для этого мы использовали строки Рубена Севака «Пускай справедливость приходит с миром». Сейчас это нужно нашей стране. Мы должны выстоять, жить с надеждой, потому что жизнь полна неожиданностей», – подчеркнула Сибил.

Певица пробудет в Армении почти месяц, не исключено, что она будет сотрудничать с местными артистами, а если найдет спонсоров, даст в Ереване концерт.

Автор песни «Молитва Авроры» Асмик Ахвердян во время написания песни вдохновилась записанным разговором Давида Адамяна с сиротой из «Дома армянских сирот». «Эта история стала сигналом, чтобы мое внимание было приковано к судьбе сирот. Анализируя проблему сиротства, я выдвигаю ее на первый план, потому что сиротство – величайшая опасность, порождающая новые войны. Необходимо предотвратить появление детских домов», – отметила Асмик Ахвердян.

По словам режиссера клипа Гранта Мовсисяна, с 1915 года наш народ постоянно в поисках, то ребенка, то родителей. «В этом клипе символом стал фотография, по которой люди смогли найти друг друга. Мы ищем друг друга, любим друг друга, каждую минуту хотим видеть армянина, нашего родственника, друга, соседа», – сказал режиссер и добавил, что съемки проходили в Дилижане.

Говоря о главном герое, маленьком мальчике, который молится Богородице чтобы найти своих родителей, Мовсисян подчеркнул, что ребенок своим молчанием и светлыми глазами сделал все, чтобы добиться успеха.

Артур Маргарян, сыгравший мальчика, рассказал, что Сибил во время пения очень переживала, и часто плакала. «Мне понравилась и песня, и моя роль», – заверил Артур и сказал, что собирается стать пианистом.

Аранжировку песни исполнил Karen&Sevak Production. Клип в интернете будет с титрами на английском, русском, французском, арабском и турецком языках.

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Анжела Амбарцумян