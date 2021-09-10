Россия не собирается выводить свои миротворческие войска из Нагорного Карабаха.

Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал российский военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя заявление бывшего командира миротворческого контингента Рустама Мурадова.

«Я думаю, что Россия не планирует выводить миротворцев [из Нагорного Карабаха] через пять лет. Но, конечно, все будет зависеть от текущей ситуации. Азербайджан, конечно, попытается каким-то образом вытеснить российских миротворцев, но я не думаю, что им это удастся», – сказал российский эксперт.

В этом контексте Евсеев отметил, что почти через год после войны Азербайджан фактически не присвоил оккупированные им территории.