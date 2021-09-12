Полиция Азербайджанской республики проверяет путевые документы водителей грузовиков с иранскими номерными знаками на межгосударственной дороге Горис-Капан. Об этом сообщает Арменпресс

Служба национальной безопасности РА сообщает, что 12 сентября с 12:00 на межгосударственной дороге Горис-Капан, находящемся под контролем Азербайджана, полиция Республики Азербайджан проводит проверку документов водителей и грузов машин с иранскими номерами.

Пограничные войска Службы национальной безопасности РА и военнослужащие пограничной службы ФСБ России проводят совместную работу по урегулированию обстановки.