Как сообщили «РА» из пресс-службы Национального киноцентра Армении, фильм является совместным производством Армении, Бельгии, Италии, Нидерландов и Болгарии. Наша страна имеет как финансовое, так и творческое участие в фильме.

Картина получила финансовую поддержку Национального киноцентра Армении, а одну из главных ролей в ней сыграет армянский актер Самвел Тадевосян. В фильме также снимаются известная голливудская актриса Джеральдин Чаплин – дочь «Великого немого» Чарли Чаплина; актер из Нидерландов Йонас Смолдерс, фильм с участием которого (картина «Мурена» хорватского режиссера Антоанеты Кусиянович) получил в этом году премию «Золотая камера» Каннского кинофестиваля; Сэм Ловик (фильмы «Джамбо» и «Дом памяти»), Ян Биджвоет («Острые козырьки», «В ночь») и другие.

Продюсер с армянской стороны Анжела Франгян рассказала, что вначале она была фиксером картины – наемным координатором на месте событий, сопровождающим, который помогает организовать рабочий процесс в незнакомом регионе, находит места для съемок и т.д.

«Когда мне сообщили, что Джессика Вудворт находится в Армении и она ищет «фиксера», я сразу согласилась, подумав, что это хорошая возможность показать свои любимые места известному режиссеру. Позже армянская местность стала для режиссера настоящим источником творческого вдохновения. Затем меня пригласили в Нидерланды и предложили стать их сопродюсером, хотя до этого у меня не было опыта работы с таким большим проектом».

А вот по словам режиссера фильма «Крепость» Джессики Вудворт, все фонды, к которым они обращались за поддержкой, увидев фотографии армянских местностей, были очень впечатлены и просили во время съемок пригласить их представителей на съемочную площадку․ «Интересно, что все в Армении как-бы находится вне принадлежности к конкретному времени и конкретной местности: это какая-то особая привлекательность», – сказала Джессика Вудворт.

Отметим, что из-за эпидемии Covid19 и прошлогодней войны, сопродюсерство Армении в проекте оказалось под угрозой, однако в результате слаженных усилий бельгийских и армянских сопроизводителей и Национального киноцентра Армении нашей стране удалось сохранить свое сопродюсерство в проекте. Несмотря на то, что съемки местностей были перенесены в Италию, Армения продолжила свое важное творческое участие в проекте.

Финансовая поддержка Национального киноцентра Армении позволила армянской стороне принять участие в столь масштабном проекте, а в этом году фильм «Крепость» также получил финансирование «Евримаж» — фонда при Совете Европы по поддержке совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ.

Для небольших кинопроизводителей, работающих в Армении, это был большой опыт: они увидели, что даже с очень небольшой суммой денег можно стать частью большого проекта и иметь равное участие в творческом плане.

Создав единую с Болгарией команду, Армения смогла предстать перед «Евримаж» в качестве полноценной продюсерской стороны, что также было первым подобным опытом для нашей страны и позволило привлечь определенные финансовые средства в Армению.

Что касается собственно картины «Крепость», то это эпическая сказка о «законсервированных» жизнях, освещающая наши слабости и нашу стойкость перед лицом мощной природы. Режиссер Джессика Вудворт, выступившая также и в роли сценариста картины, взяла за основу роман итальянского автора Дино Буццати «Татарская степь» (итал. : Il deserto dei Tartari, букв. «Татарская пустыня»), опубликованный в 1940 году. Роман занял 29-е место в списке 100 книг века по версии «Le Monde». Он повествует о молодом офицере Джованни Дрого, который всю жизнь охранял старую, затерянную пограничную крепость.

Время действия картины «Крепость» – далекое будущее, где герой, молодой солдат Лука (его играет Йонас Смолдерс), пересекает пустынные горы, чтобы присоединиться к полку, расквартированному в изолированной крепости. Стремясь к битве и славе, он с удивлением узнал, что ни один из этих закаленных людей никогда не видел мифического врага, нападения которого ждут с севера уже очень давно.

Лука, амбициозный солдат, жаждет сразиться с врагом с севера, но обнаруживает, что крепость не совсем соответствует своей легенде. Фортом управляет команда очень эксцентричных солдат, которые навязывают каждому свои правила, граничащие с абсурдом. Генерала крепости играет Джеральдина Чаплин.

Лука хочет сбежать из этого бастиона абсурда с его чрезмерными правилами, ритуалами и наказаниями, но он медленно подпадает под чары этого места. Он поддается соблазну тщеславного позирования и покоряется волшебным пейзажам, в которых таятся его самые сокровенные желания и страхи. Он шагает сквозь времена года, полный величия, до того дня, пока его единственный друг не погибнет в нелепой схватке с желаниями.

Полк начинает распадаться. Лука должен выбрать, защищать или нарушать законы крепости. Он начинает цепляться за свою убежденность, что враг с севера действительно существует.

Изолированный форпост, укрывающий группу воинов в далеком будущем, по задумке автора фильма – это идеальный микрокосм, через который можно взглянуть на неоспоримую загадку человеческого состояния.

Несмотря на воображаемый контекст, «Крепость» отражает пульсацию нашего времени и его нынешние чрезвычайные ситуации. Страх перед другими, страх перед предполагаемым врагом – вот что, по мнению режиссера картины, является безжалостным вызовом нашего времени.

ScriptLab – FORTRESS from TorinoFilmLab on Vimeo.