Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы ОБСЕ продолжают оставаться приверженными всеобъемлющему политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, будучи убеждены, что только всеобъемлющее решение конфликта может нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в посольстве США в Армении в ответ на просьбу Арменпресс прокомментировать заявление начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

«Как сопредседатель Минской группы мы по-прежнему привержены долгосрочному и политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Для достижения этой цели мы призываем Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Только всеобъемлющее решение, охватывающее все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить жителям региона жить вместе в мирных условиях», – отметили в посольстве США.

По сообщению турецкой газеты «Yeni Şafak», представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева 11 сентября прокомментировала слова посла США в Армении Линн Трейси о том, что Соединенные Штаты не считают решенным вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

«Ситуация войны и напряжения на протяжении 30 лет не может быть решена за одну ночь. Тем не менее, мы понимаем, что есть некоторые вопросы, которые должны быть решены, и один из них, как я уже говорила ранее, заключается в том, что мы не считаем определенным статус Нагорного Карабаха, и следовательно, мы продолжим держать этот вопрос в повестке дня Минской группы», – отметила Трейси в беседе с журналистами.

Комментируя это высказывание, Абдуллаева сказала агентству Trend, что заявление посла США «неприемлемо».

«Эти территории («Восточный Зангезур и Карабах») являются неотъемлемой частью Азербайджана, и не может быть никаких вопросов относительно статуса», – сказала официальный представитель МИД Азербайджана, добавив, что подобные заявления США «подрывают» будущую деятельность Минской группы ОБСЕ.

Арам Саркисян / Armenpress /