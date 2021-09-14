Чемпион Армении «Алашкерт» неудачно дебютировал в Лиге конференций УЕФА по футболу, проиграв в Тель-Авиве местному «Маккаби» в матче первого тура группы «А».

На голы Стипе Перицы (на 13-й минуте), Гавриила Каниховского (32), Дэна Битона (45+3 – с пенальти) и Матана Хозеза (72) армянская команда на 17-й минуте ответила точным ударом Хосе Эмбало. «Маккаби» победила со счетом 4:1. 30 сентября ереванский клуб дома сыграет с финским ХИК-ом, а 21 октября – с австрийским ЛАСК-ом. Заключительные матчи группового этапа состоятся в ноябре.

В этом сезоне «Алашкерт» успел выступить во всех трех еврокубках. Свой путь команда начала в Лиге чемпионов, на первом этапе квалификации которой обыграла команду «Коннас-Ки» из Уэльса (2:2, 1:0), однако затем уступил молдавскому «Шерифу» (0:1, 1:3). Затем «Алашкерт» перешел в Лигу Европы, в которой победила казахский «Кайрат» (0:0, 3:2) и уступила шотландскому «Глазго Рейнджерс» (0:1, 0:0).