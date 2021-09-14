В Ереване прошел международный турнир по пляжному волейболу с участием 14 мужских команд из Армении, Беларуси, Грузии и России.

Это был заключительный турнир сезона Восточноевропейской зональной ассоциации волейбола (EEVZA). В основном раунде соревнования приняли участие 10 пар, две из которых получили это право по итогам квалификационного этапа. Лучший результат среди трех отечественных дуэтов показала пара Хачатур Асмарян-Ваге Назарян, занявшая 5 место.

Единственную победу на турнире наши волейболисты одержали над грузинами Георгием Кордадзе и Александром Хачибая (2:0). В поединке за выход в полуфинал Асмарян и Назарян в двух сетах уступили россиянам Андрею Кострову и Владиславу Аксенову.

Победителем турнира стали россияне Алексей Архипов и Григорий Гончаров, взявшие в финале верх над беларусами Андреем Митрафановым и Александром Белякевичем (2:0).

Бронзовые медали достались другой российской паре Никите Эверту и Николаю Чухненкову.