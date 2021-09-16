Вчера, по завершении расширенного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшегося в Душанбе, было объявлено, что председательство в организации переходит Армении.

Напомним, что председательство в Совете передается сроком на год (в отличие от поста Генерального секретаря, который назначается сроком на 3 года) в порядке русского алфавита, если Совет не примет иного решения.

На заседании президент Таджикистана Эмомали Рахмон от имени своей страны и себя лично поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пожелал ему плодотворной деятельности.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании участвовал также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Члены СКБ обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов обсуждения стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Армения в 2021-2022г.г. премьер-министр Армении Никол Пашинян представил приоритеты нашей страны, которые предстоит реализовать.

В рамках визита в Душанбе премьер-министр Никол Пашинян провел приватную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Обсуждались вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в рамках ОДКБ.

Сегодня премьер-министр Армении примет участие в совместном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Днем раньше секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбеза ОДКБ, коснулся как предстоящего председательства Армении в организации и приоритетов Армении в этих рамках, так и ряда вопросов, представляющих важность в рамках ОДКБ. В этой связи аппарат Совбеза РА сообщил, что Армен Григорян представил текущие реалии в Кавказском регионе, уделив особое внимание последним событиям в арцахском вопросе, отметив, что Азербайджан продолжает демонстрировать деструктивный подход, и по сей день отказывается возвращать армянских военнопленных и других захваченных лиц, игнорируя взятые обязательства.

Что касается политики, проводимой Азербайджаном, А.Григорян подчеркнул: эта политика является явно провокационной, в частности, указав на вторжение 12 мая вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Армении и выразив надежду, что эти посягательства будут осуждены государствами-членами ОДКБ. Позиция стран-участниц ОДКБ окажет, по его мнению, отрезвляющее влияние.

Тем не менее, несмотря на эти сложности, арцахский вопрос ждет своего политического решения, высказал убеждение Григорян, в этом контексте придав важность возобновлению мирного процесса в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и выразив надежду, что государства-члены ОДКБ поддержат усилия сопредседателей.

Говоря о приоритетах Армении в период предстоящего председательства в ОДКБ, Армен Григорян отметил, что Армения продолжит работу по выработке подходов к международной и региональной повесткам дня, которые будут учитывать интересы государств-членов, и будут с ними согласованы.

Он акцентировал важность модернизации механизмов кризисного управления ОДКБ и усиления их превентивного потенциала.

Напомним, что Армения является членом ОДКБ со дня основания – 15 мая 1992 года. До 2002 года по своей сути ОДКБ представляла собой региональное соглашение, которое сыграло важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической сфере. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации, а в октябре того же года был утвержден Устав ОДКБ. Спустя еще год Устав организации был зарегистрирован в Секретариате ООН. В 2004 году Организация получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

В состав Организации сегодня входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Координация совместных действий ОДКБ обеспечивается сформированными в соответствии с Уставом организации уставными, постоянно действующими рабочими и вспомогательными органами.

В Уставе организации имеется важная статья, которая гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

Заметим, что еще 8-10 лет назад специалисты ОДКБ весьма активно работали со специалистами из разных стран-членов организации, в частности, с журналистами. Периодически организовывались сборы представителей СМИ в Москве, на которых высокопоставленные военные подробно представляли журналистской братии разных стран деятельность организации. Журналисты же, в свою очередь, по возвращении домой в своих статьях представляли общественности своих стран необходимость существования подобного регионального военного альянса.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности, состоящий из глав государств-членов.

Следующие заседания Советов министров иностранных дел и обороны стран-членов ОДКБ и Комитета секретарей Советов безапасности ОДКБ пройдут в Армении в первой половине 2022 года.