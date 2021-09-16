Национальная сборная Армении по боксу начинает подготовку к первому в новом олимпийском цикле крупному соревнованию – чемпионату мира, который пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября. Мировое первенство станет отправной точкой формирования новой команды, которое руководство республиканской федерации этого вида спорта доверило тренерскому штабу во главе с опытным профессионалом Кареном Агамаляном.

Главному тренеру и его соратникам предстоит проделать большую и трудную работу, к которой, впрочем, им не привыкать. За свою долгую карьеру Агамалян не раз возглавлял сборные Армении разных возрастных категорий, в том числе дважды национальную команду. Однако, нынешняя ситуация все же несколько отличается от предыдущих. Впервые на подготовку к Олимпийским играм отведено не 4, а 3 года. Сокращение срока обусловлено переносом на год олимпиады в Токио, которая, как известно, из-за пандемии состоялась не в 2020, а в нынешнем году. Словом, на этот раз нужно выдержать совершенно иной темп с сохранением прежнего объема тренировок. Задача, что и говорить, сложная, требующая приложения максимума усилий.

К тому же, Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) с августа этого года увеличила количество весовых категорий в соревнованиях мужчин, доведя их до 13 вместо прежних десяти. Это обстоятельство еще более осложнило задачу тренеров сборной, но нужно привыкать к новым реалиям и постепенно двигаться вперед. Карен Агамалян признается, что на данном этапе сборной Армении трудно будет обеспечить представительство во всех весовых категориях ввиду недостатка кадров. По его словам, на грядущем чемпионате мира наша страна в лучшем случае может быть представлена в порядка 10 весовых категориях. Ситуация окончательно прояснится только по завершении процесса подготовки.

К чемпионату мира наша сборная начнет готовиться с 18 сентября. Намечен двухнедельный сбор в Цахкадзоре с привлечением всех кандидатов в национальную команду, после чего подготовка продолжится уже в Ереване. Хотя мировой форум в столице Сербии откроет новый соревновательный период, однако в нашем случае не приходится говорить о формировании команды с чистого листа. Да, недавний чемпионат Армении, безусловно, внесет коррективы в расширенный список членов сборной, но по большому счету многие из нынешних лидеров останутся в распоряжении тренеров. К слову, в отсутствие двух из трех наших участников недавней олимпиады чемпионами республики стали Сейран Егикян (48 кг), Артур Оганесян (51 кг), Ваге Бадалян (54 кг), Артур Базеян (57 кг), Карен Тонаканян (60 кг), Нарек Оганесян (63,5 кг), Гурген Мадоян (67 кг), Арсен Григорян (71 кг), Вахтанг Арутюнян (75 кг), Рафаел Оганесян (86 кг), Нарек Манасян (92 кг) и Давид Чалоян (свыше 92 кг). Имена абсолютного большинства перечисленных боксеров давно известны специалистам – новых чемпионов всего несколько. Стоит отметить, что участвовавший в Олимпийских играх Корюн Согомонян занял второе место в весовой категории до 57 кг, а Оганес Бачков и Арман Дарчинян пропустили чемпионат страны.

В любом случае, очевидно, что именно на эту когорту тренеры будут ориентироваться при определении состава на чемпионат мира. Исходить они будут также из результатов стартовавшего в Москве чемпионата мира среди военнослужащих, на котором заявлено 5 армянских боксеров.

Между тем, молодежная сборная Армении под руководством другого опытного нашего специалиста Вазгена Бадаляна и помогающим ему Арутюна Назаряна и Исраела Акопкохяна в том же Цахкадзоре готовится к чемпионату Европы в Черногории.