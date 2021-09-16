Правительство очень обеспокоено ситуацией на участке межгосударственной дороги Капан-Горис, считая, что такое положение наносит большой ущерб экономике, торговле и туризму.

Как сообщает «Арменпресс», такое заявление сделал министр экономики Ваан Керобян после заседания правительства 16 сентября, подчеркнув, что эти проблемы необходимо решать спокойно и последовательно.

«Много туристов, опасаясь этой дороги, избегают приезжать в Армению. Я знаю, что наше Министерство иностранных дел, Служба национальной безопасности, Министерство обороны, можно сказать, в режиме реального времени работают над решением этих вопросов. Очевидно, что после войны, до перехода к нормальной жизни, такие проблемы будут. Нам просто нужно решать эти проблемы спокойно и последовательно», – сказал министр экономики.

Проблемы на Сюникской межгосударственной дороге возникли в конце августа, когда азербайджанские Вооруженные силы закрыли участки Кармракар-Шурнух-Горис-Воротан межгосударственной дороги Капан-Горис, перешедшие после войны под их контроль. В результате переговоров при посредничестве российских пограничников дорога была открыта вечером 27 августа, но в принципе вопрос остался нерешенным, периодически вызывая проблемы не только для граждан Армении, но и для иностранцев, в том числе водителей иранских грузовиков.

12 сентября Служба национальной безопасности Республики Армения сообщила, что возле одного из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов в районе поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан Полиция Азербайджанской Республики проверяет водителей грузовых автомобилей с иранскими номерными знаками и документы на грузы.