Председательство в ОДКБ переходит к Армении, в связи с чем, армянская сторона хотела бы предложить партнерам сосредоточиться на совместной последовательной работе, направленной на динамичное развитие организации и повышение эффективности ее механизмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр считает необходимым продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимопомощи для выработки скоординированных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы стран-членов ОДКБ.

«С этой целью мы придаем большое значение периодическому проведению многоуровневых консультаций, в том числе в формате Группы высшего уровня, членами которой являются заместители глав внешнеполитических и оборонных ведомств. По нашему мнению, практика принятия совместных заявлений оправдала себя, и она должна быть расширена», – подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, логика развития ситуации в разных районах коллективной безопасности четко показала необходимость модернизации механизмов кризисного реагирования.

«Очевидна необходимость механизмов мониторинга, прогнозирования и предотвращения кризисных ситуаций. На практике все это будет сформировано, в том числе посредством обеспечения полноценной деятельности Центра кризисного реагирования», – отметил Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, Армения намерена тесно сотрудничать со странами-членами ОДКБ с целью повышения уровня боеспособности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил ОДКБ.

«Нет сомнений, что потенциал Коллективных сил ОДКБ необходимо модернизировать и развивать, пополнить современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями, модернизировать и совершенствовать их руководство современными средствами.

Для нашей организации большое значение будет иметь дальнейшее совершенствование механизмов и мероприятий по повышению эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечению информационной безопасности, борьбе с наркотиками, незаконной миграции и борьбе с траффикингом», – сказал Пашинян.

Армения предлагает предпринять шаги по укреплению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе посредством расширения взаимодействия с другими заинтересованными международными организациями, добавил глава государства.

«В этом плане важно максимально использовать и развивать совместный опыт с ООН, ОБСЕ и с другими организациями.

Мы думаем, что, при решении подобных вопросов, мы могли бы рассчитывать и на содействие наших парламентариев» – заключил Никол Пашинян.