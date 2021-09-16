Сборная Армении по футболу за месяц опустилась на одну ступеньку в мировом рейтинге ФИФА. По состоянию на 16 сентября наша команда котируется на 89-й горизонтали.

Сейчас в активе армянской сборной 1262 рейтинговых очка, что на 11 баллов меньше августовского показателя. Ухудшение результата обусловлено неудачным выступлением в первых матчах осеннего цикла отборочного турнира чемпионата мира. В начале этого месяца подопечные Хоакина Капарроса сыграли вничью со сборными Северной Македонии (0:0) и Лихтенштейна (1:1), а также крупно проиграли немцам (0:6). Наша сборная с 11 очками занимает второе место в отборочной группе «J», отставая на 4 очка от Германии. В рамках турнира отечественная дружина в октябре сыграет на выезде с исландцами и румынами. Текущий сезон Армения начала на 99-м месте рейтинга. Весной команда одержала три подряд победы над сборными Лихтенштейна (1:0), Исландии (2:0) и Румынии (3:2), а летом в товарищеских играх разошлась миром с Хорватией (1:1) и уступила Швеции (1:3).

Рейтинг-лист продолжает возглавлять сборная Бельгии (1832), вместе с которой первую десятку составляют Бразилия (1811), Англия (1755), Франция (1754), Италия (1735), Аргентина (1725), Португалия (1674), Испания (1673), Мексика (1666) и Дания (1658). Из других титулованных сборных Голландия (1648) числится 11-й, Уругвай (1645) – 12-й, Германия (1627) – 14-й, а Хорватия (1608) – 17-й.

Из стран бывшего СССР лучший показатель имеет Украина, занимающая 27 место. Десятью ступеньками ниже обосновалась Россия. Узбекистан занимает 84, Беларусь – 90, Грузия – 96, Кыргызстан – 98, Эстония – 111, Азербайджан – 117, Таджикистан – 118, Казахстан – 120, Туркменистан – 130, Латвия – 135, Литва – 137, Молдова – 180 место.

Лихтенштейн, который мы не смогли одолеть на своем поле, имеет 188-й результат среди 210 сборных. Из наших ближайших соперников по отборочной группе чемпионата мира Румыния котируется на 42, Исландия – 60, а Северная Македония – 74 месте.