Государственное информационное агентство Армении Арменпресс и газета «Республика Армения» начинают серию встреч, передач и интервью, посвященных мировой политике. Тема сегодняшней нашей встречи – Афганистан: как прослеживается связь тех событий, которые происходят в этой горячей точке, с нашим регионом

У нас в гостях – доцент кафедры международных отношений и дипломатии Ереванского государственного университета Григор Баласанян и главный редактор ИА Реалист , кандидат исторических наук Саркис Цатурян, в качестве модератора выступает главный редактор газеты «Республика Армения» Арарат Петросян.

Арарат Петросян: Вопрос господину Баласаняну. Достаточно продолжительное время мы наблюдали, что в этой горячей точке, в Афганистане, было сравнительное затишье. И в последнее время начались активные процессы. С чем бы Вы это связали?

Григор Баласанян: Да, Вы правы, в последние 20 или 15 лет в Афганистане было как бы затишье перед бурей, и мы там видели, что якобы правительство Афганистана контролировало ситуацию в стране и талибы не были столь активны. Но уже мы видим порядка месяца, что в Афганистане творится что-то непонятное. Но и понятное – талибы не только внезапно активировались, но и смогли взять Кабул, несмотря на то, что в стране были десятки американских и Натовских военных баз, громадное количество оружия и техники, а также военный контингент США. Причину я бы назвал то, что в принципе США и их союзникам нужна дестабилизация ситуации вокруг постсоветского пространства – в Нагорном Карабахе это у них не получилось реализовать, Россия вмешалась и таким жестким методом остановила войну. Они сейчас будут пробовать Центральную Азию – напрямую к границам России, и повторно к нам, на Южный Кавказ, потому что ситуация в Афганистане не может не быть связана: то, что происходило у нас и то, что происходит в Афганистане – это звенья одной цепи.

Арарат Петросян: Вопрос господину Цатуряну. В начале лета президент Байден сказал, что у правительственных сил достаточно экипировки, достаточно мощи, чтобы противостоять талибам. А после этого в течение двух месяцев, а то и меньше, ситуация получила развитие совсем в другом ключе. С чем бы Вы связали такое положение дел?

Саркис Цатурян

Саркис Цатурян: Были также сообщения ……, что они Байдена предупреждали, что процесс в Кабуле пойдет быстро – быстрее даже, чем ожидали в Белом доме. Но я считаю, что здесь нет никакой ошибки. Дело в том, что когда вы оцениваете военную мощь афганского правительства и, например, движения Талибан, то вы оцениваете в материальном плане – количество оружия, количество боеприпасов, количество авиации и прочее-прочее – все то, что вы можете подсчитать на пальцах. Но война это же не только наличие определенных материальных ресурсов. Война во многом побеждается или проигрывается под влиянием нематериальных факторов. А именно – волей к сопротивлению, морально-нравственным качеством сторон. То есть некими психологическими факторами, которые сосчитать количественным путем невозможно. Вы не можете, например, посчитать волю талибов к сопротивлению в тоннах, литрах или килограммах. Поэтому здесь заявление Байдена о том, что афганцы продержатся больше в сопротивлении с талибами, а в итоге оказалось по-другому – это не говорит о том, что американцы выглядят некомпетентными, это говорит о том, что они просто до конца не смогли провести анализ материальных и нематериальных факторов.

Арарат Петросян: Большое спасибо за ответ. Теперь перейдем к турецкому фактору. С начала обострения достаточно остро стоял вопрос аэропорта. Поначалу турецкие власти взяли аэропорт под свой контроль. Но потом получили сообщение, что уже талибы пошли на какие-то переговоры с турецкими властями, начался какой-то непонятный процесс. Как Вы это прокомментируете – это заранее договоренность, или это ситуация так изменилась по ходу дела. И вообще, почему изначально аэропорт был доверен турецким войскам?

Григор Баласанян: Там действительно что-то пошло не так. В начале этой операции, в начале наступления движения “Талибан” на Кабул Турция, как ей и подобает, решила воспользоваться этим моментом и какой-то кусок там взять под свой контроль. Это был, наверное, аэропорт Кабула, и Турция надеялась разыграть карту Пакистана и с помощью Пакистана договориться с талибами, чтобы они закрыли на это глаза и турецкий контингент оставался бы в периметрах аэропорта Кабула. Этим Турция решала две задачи: во-первых, она хотела в глазах “Талибан” и в глазах афганского общества показаться как бы своим – мусульманской страной, суннитской страной, которая поддерживает мир и стабильность в Афганистане, а с другой стороны она хотела показать Западу, что в Афганистане есть свой человек и как бы “в Багдаде все спокойно”. Но что-то пошло не так, и турецкие власти, наверное, не ожидали такого резкого заявления движения “Талибан” о том, что они не допустят присутствия турецкого военного контингента в Кабуле, в аэропорту Кабула, и что турецкий контингент совместно с азербайджанским контингентом, который тоже непонятно как оказался именно в аэропорту Кабула, они должны покинуть границы Афганистана. Здесь, я думаю, был просчет политики Турции, и в этом плане Турция как бы не достигла тех целей, которые она ставила и в отношении движения “Талибан”, и в отношении Пакистана.

Арарат Петросян: Мы помним, что в 90-е годы, когда талибы были у власти, они крайне реакционно относились к Ирану, и сейчас, во время нового конфликта, появились кадры, когда они зашли в консульство Ирана в каком-то городе, на востоке, и демонстративно показали, что отношение как бы изменилось и сейчас того напряжения больше нет, и вообще четко прослеживается какой-то новый ребрендинг “Талибана”. По крайней мере, определенные силы через свои СМИ и другие круги пытаются показать, что это не совсем те талибы, они немного отличаются. Вот как Вы это прокомментируете? Это все-таки ширма, или здесь есть какие-то подводные камни.

Саркис Цатурян: Начнем с того, что изначально движение “Талибан” находилось под серьезным, пристальным американским взглядом. В 90-е годы было именно так. Отсюда была некоторая антииранская направленность. Сегодняшний “Талибан” это совсем другая история. Я подозреваю, что у американцев и англичан до сих пор есть свое агентурное присутствие в “Талибане”, но оно уже не определяет внешнюю политику этого движения. Более того, долгие годы, особенно в последние, на территории Ирана талибы осуществляли подготовку, военную подготовку своих частей. Так что уровень взаимопонимания на современном этапе между иранским руководством и “Талибаном” чрезвычайно ошутим. Для “Талибана” захват власти в Кабуле это в том числе и политическая победа Ирана. Не только Ирана, но и соседнего Пакистана, Индии, и разумеется Китайской Народной Республики. Более того, к этому всему мы также можем прибавить косвенное участие, во всяком случае, поддержку, экономическую поддержку “Талибана” со стороны постсоветской Средней Азии. Со стороны правительств Узбекистана и Таджикистана. Да, когда талибы буквально на днях штурмовали Панджшер , Иран выразил негодование. По понятным причинам – потому что там живет преимущественно таджикское население, которое страдает от боевых действий, и Иран не мог молчать. Но это не означает, что сейчас у Ирана есть какие-то политические трения с “Талибаном”.

Я считаю, что в широком смысле захват правительства в Кабуле и в целом восстановление контроля над всей страной – это продолжение революции в Исламской Республике Иран 1979 года. В чем она выражается. Это исламская революция, осуществленная “Талибаном”. Она выражается в том, что мусульманские народы получают неоспоримо мощную политическую поддержку со стороны Китая, Индии, и, имея такую поддержку, они высоко несут знамя национально-освободительного движения.

В этом смысле уход американцев из Афганистана является крахом Западной колониальной модели. Я понимаю британцев и их истерику по поводу ухода американцев из Афганистана, потому что теперь британская …. модель в масштабе Южной Азии терпит крах, и очевидно, что эффект …. краха этой самой британской колониальной модели в Южной Азии через некоторое время, не сразу, но также скажется на Закавказском регионе. В частности, на армянском плоскогорье. Потому что объективно внутри Британии процессы направлены на фрагментацию королевства, и я думаю, что где-то к 2023 году мы увидим очень серьезные внутренние проблемы в Великобритании – не только референдум в Шотландии, который очевидно приведет к выходу этого края из состава королевства, но и другие процессы фрагментации. Так что это масштабный процесс, иранцы не просто так поддерживали “Талибан” – они рассчитывают через поддержку “Талибана” осуществить экспорт своей собственной революции, но, правда, на пуштунском…. на сопредельные государства.

И это долгосрочный проект. Западные страны пытались его каким-то образом заморозить. Мы видели с вами довольно наглое убийство генерала Касыма Сулеймани в Ираке, то есть через физическую ликвидацию мусульманских лидеров американская разведка, британская разведка, разведки других союзных стран пытались остановить процесс возрождения, политического освобождения ряда мусульманских стран и народов. Падение марионеточного правительства Кабула показало, что эти политические убийства, эти все мерзости они не возымели должного политического воздействия. Да, вероятно, если бы Кассемм Сулеймани и другие были живы, например, на территории самого Афганистана, которых систематически убивали …. То я думаю, что “Талибан” раньше бы пришел к власти. Просто Западные страны выигрывали время.

Арарат Петросян: И поскольку поговорили о Панджшерском ущелье, на днях появилась информация, что талибы осквернили могилу предводителя Северного альянса Ахмада Шахмасуда, а до этого была еще информация, что там силы сопротивления достаточно успешно противостоят нападению талибов, но потом всплыли такие сообщения. Более того, даже появилась информация, что пакистанские вооруженные силы активно вовлечены в эту операцию. И как отмечает ряд экспертов, решающий перевес в этом противостоянии обеспечивают именно пакистанские ВС. Пакистан, разумеется, опровергает эту информацию, но были видеокадры и другие доказательства. Как Вы это прокомментируете? И в связи с этим можно ли сказать, что участие Турции, с одной стороны, и, получается, Пакистана в этом наступлении – и учитывая еще их публичные высказывания в адрес Турции, – сближение имеет какую-то общую связь, в глобальном смысле союзническую.

Григор Баласанян

Григор Баласанян: Ну да, по СМИ прошла информация, что порядка 50 вертолетов пакистанских ВВС, там даже цифра конкретная была – 72, – были вовлечены в операцию в Панджшере против Северного альянса. Я бы не хотел называть Северный альянс, потому что в принципе альянса как такового там нет, потому что генерал, сейчас уже маршал …. сейчас находится в Узбекистане, там узбеки практически не участвуют в сопротивлении в Панджшере – в основном бои идут между “Талибаном”, с одной стороны, и группировкой, возглавляемой сыном Ахмада …. /фамилия/ Ахмадом Масуром. Но там возглавляет эту операцию руководитель внешней разведки Пакистана – всю эту операцию в Панджшере. Это говорит о том, что Пакистан кровно заинтересован в том, чтобы Панджшерское направление захлебнулось, Панджшерское направление тоже захлебнулось и Панджшер полностью перешел под полный контроль “Талибана”. Но здесь ситуация немножко другая, потому что я не думаю, что среднеазиатские государства, в частности, Таджикистан и тот же Иран согласятся, чтобы на сто процентов Панджшер перешел под контроль “Талибана”, потому что это уже означает, что “Талибан” уже находится и по эту сторону границы – рядом с Таджикистаном. Что касается связи Турции – я здесь согласен с коллегой, потому что Турции сказали “До свидания” еще в аэропорту Кабула, и турки тихо-мирно, взяв за руки азербайджанцев, просто уехали из Афганистана. Это говорит о том, что в Афганистане, в принципе, тюркский мир, если так глобально взять,потерпел поражение и хотя бы не достиг своих целей. Иран еще раз доказал, что это его территория – имею ввиду иранизма, что это территория ИранаЁ территория ираноязычных народов. Не будем забывать, что и пуштуны, и хазарейцы, и таджики – все они ираноязычные и здесь мы можем говорить о том, что внешняя политика Ирана в отношении Афганистана увенчалась успехом.

То, что Пакистан воюет и помогает талибам – ну, можно сказать и так, что может быть Пакистан исполняет свои обязательства как союзника США, но я не думаю, что Пакистан вовлечется во внутренний конфликт Афганистана сухопутным путем. Пакистан ограничится только поддержкой авиацией, потому что им в принципе не нужна эта проблема. Ибо если начнется сухопутная операция там, то может сложиться такая ситуация, что может начаться война всех против всех. А это Пакистану в принципе ненужно. Потому что большая граница с Афганистаном, талибские базы находятся в Пакистане, а это в принципе Пакистану не нужно. И Китаю не нужно, и Индии не нужно.

Арарат Петросян: Спасибо большое. И еще такой вопрос: как эти процессы могут отразиться на нашем регионе. Будет ли какой-то прямой эффект. Или эти процессы не касаются нашего региона, как Вы считаете, Саркис?

Саркис Цатурян: На эту тему я уже много раз высказывался, но скажу еще раз, что весь этот процесс …. Афганистану … разблокировал его транспортные магистрали, и страны постсоветской Центральной Азии рассматривают Афганистан как наиболее быстрый прямой выход грузов из анклава постсоветских стран Азии к портам …. К портам Ирана и портам Пакистана. Оттуда уже эти товары могут быть доставлены в Китай и другие страны.То есть это кратчайший доступ, кратчайший выход к мировому океану. Очевидно, что такая ситуация обеспечит дополнительную загрузку Иранских портовых мощностей.И в рамках проекта строительства транспортного коридора Север-Юг, одна из ветвей которого должна пройти через Армению с выходом на Грузию армянское руководство и в целом наш народ будут иметь возможность получить дополнительную загрузку эксплуатируемых транспортных мощностей. И транспортная возможность Армении очевидна в рамках …. Афганистана могут возрасти. Разумеется, тут многое зависит от политики самого армянского руководства, если армянское руководство подпишет предательское соглашение с Азербайджаном и легализирует его территориальный захват в Арцахе или Республике Армения, то тогда конечно вся эта история с разблокированием Афганистана пойдет на пользу Азербайджану. Потому что в таком виде разблокирования Афганистана вполне может проложить себе дорогу к портам Каспийского моря – кратчайший путь в Европу …… Так что армянам нужно в первую очередь задуматься, грамотно оценить ситуацию и понять, что мы должны крепко сейчас держаться на ногах и ни в коем случае не должны уступать ни пяди … потому что весь мир сейчас наблюдает за этой драмой. ….. И только если мы станем на ноги, будем крепко стоять на ногах, эта история на самом деле не простая. ….. Нам нужно минимум лет десять активно работать над этим. Если мы сами не совершим принципиальных ошибок, то разблокирование транспортных артерий в Афганистане и вокруг него пойдет на пользу Армении.

Арарат Петросян: Господин Баласанян, как Вы считаете, такое отношение к нашему региону …

Григор Баласанян: Господин Цатурян затронул тему экономического спектра, я бы остановился на политическом и военном аспектах этой проблемы. Не будем забывать, что в первой Арцахской войне, в начале 90-х, с нами воевали и афганские моджахеды, которые были переброшены по инициативе Азербайджана и сражались на стороне Азербайджана. Я думаю, что если бы Турции удалось остаться в Кабуле, мы могли бы видеть повторение сценария и в следующей войне, если бы такая война началась, мы бы здесь наряду с исламскими террористами могли видеть и афганских моджахедов. Главная задача военно-политического ведомства Армении вместе с Россией сделать все, чтобы афганских моджахедов в нашем регионе не было. И я думаю, что здесь мы должны плотно поработать с Ираном, потому что в интересах Ирана тоже не входит нахождение на Южном Кавказе, у своих границ афганских моджахедов – это ни к чему хорошему не приведет. Главная задача и внешней политики Армении, и вообще армянского руководства в первую очередь попытаться наладить отношения с Афганистаном, потому что как таковых отношений у нас с Афганистаном вообще не было. И плюс здесь есть еще одна проблема. Посмотрите, сейчас уже “Талибан” начинает налаживать внутреннюю жизнь в стране, и уже начинает обустраивать там политические институты, государственные институты и так далее и тому подобное. И если они все это закончат, они уже будут обращаться к другому вопросу – численным контингентам, национальным контингентам, которые в свое время были в Афганистане. У Армении тоже был маленький, но все же военный контингент в Афганистане. И в этом плане я бы хотел, чтобы мы активно работали с движением “Талибан” – через Россию, через Китай или через Иран, чтобы объяснить “Талибану”: почему, во-первых, наш контингент оказался в Афганистане, и во-вторых сделать все, чтобы наладить отношения с Афганистаном, чтобы Афганистан признал независимость Армении и чтобы были – я не говорю теплые, но чтобы какие-то отношения были установлены и Афганистан не смотрел бы на Армению как на врага.

Арарат Петросян: Спасибо большое. Еще один такой вопрос касаемо снова связи между Афганистаном и нашим регионом. Вопрос, который сейчас достаточно активно муссируется в азербайджанском сегменте соцсетей. Это возможное переселение туркоязычных племен, проживающих на территории Афганистана /в Азербайджане они официально именуются азербайджанской диаспорой на оккупированные территории Арцаха. Как Вы считаете, насколько вероятен такой сценарий и что стоит за этими разговорами. Это зондируется почва, или какой-то шаг в инфоцелях каких то. Как Вы считаете?

Григор Баласанян: На прошлой неделе уже по СМИ прошла информация, что правительство Грузии в принципе дало свое согласие на переселение в Грузию ограниченного количества афганских беженцев. Этот вопрос не может не касаться и Армении, не может не беспокоить Армению, потому что – а где будут эти беженцы жить. Может быть, этих беженцев поселят, например, в Джавахке, заселят в азербайджанских селах, граничащих с Арменией. Это вопрос, который нужно решать. Мне хотелось бы, чтобы премьер Армении во время своего официального визита в Грузию этот вопрос тоже поднял. Что касается Азербайджана – он не упустит своего шанса и воспользуется этим шансом для переселения этих тюркоязычных племен, потому что это выгодно и Азербайджану, и в принципе Соединенным Штатам Америки. Это создаст зону и пояс нестабильности вокруг и Армении, и ее союзника России, и Ирана. Поэтому Армения вместе с Ираном и Россией должны сделать все, чтобы избежать этого переселения. А если это переселение будет происходить, то в других частях Азербайджана, а не оккупированных территориях Арцаха, рядом с границей Ирана и Армении.

Арарат Петросян: Саркис, вот такой вопрос…

Саркис Цатурян: – Я, честно говоря, не готов в это поверить, я считаю, что это просто бред. Афганские беженцы, у которых есть средства куда-то поехать – они не поедут в Арцах, неважно, под чьим контролем находится эта территория – под армянским, под азербайджанским. Из войны в войну никто не поедет. У кого есть средства – они поедут в Европу, относительно более благополучные районы. Поэтому я считаю, что азербайджанцы не случайно…

Арарат Петросян: Увы, в истории есть примеры – например, после Бакинских событий армян экстренно вывезли в Душанбе, например. Если Вы помните, там тоже сразу после этого были … Ашхабад например. Потом – пример турок-месхетинцев в том же самом Арцахе. Ведь там получилось, что людей завезли из конфликта в конфликт, в такую же горячую точку. Поэтому, с учетом того, что там, если так смотреть …

Саркис Цатурян: У Алиева есть на это деньги чтобы обустроить жизнь этих людей …. Куда лучше переселить своих граждан, которые значительно более лояльны ему. Я думаю, это просто …. Не поедут они туда – зачем. Просто у нас очень плохое мнение об афганцах. …. Те афганцы, которых я знаю, у которых есть родственники в самом Афганистане – это, во-первых, ребята с хорошим европейским образованием, многие пишут. Потом, в самом Афганистане огромное количество университетов, интеллигенция достаточно мощная. Они ж не просто так выкинули оттуда англоамериканцев-колонизаторов. У них выросло не одно, а несколько поколений – хорошие инженеры, которые достаточно неплохо чувствуют себя в профессии, неплохие военные.У них в принципе все более-менее нормально. И если сейчас достаточно быстро афганцы получат экономическую помощь – Китай уже заявил о том, что предоставит такую помощь, – я думаю, что индусы тоже не будут стоять в стороне, – они достаточно быстро наладят жизнь в стране, и все будет в порядке, и с наркотрафиком покончат. Дело в том, что многие ребята, которые комментируют афганскую тему – они верещат-верещат, а в итоге то все идет по другому сценарию. Они же пугали сначала Центральноазиатские страны, что завтра-послезавтра там талибы перейдут границу и нападут на Таджикистан, на Узбекистан, Киргизию или еще куда-то. Я думаю, что есть достаточно ангажированная точка зрения. Афганистан достаточно быстро может нормализовать ситуацию. Впервые за 40 лет, если не считать ситуацию в Панджшерском ущелье, то в Афганистане воцарился мир.

Арарат Петросян: Сейчас приходят сообщения, из западных стран, что поскольку талибы не берут в кабинет представителей других партий – или если не возьмут, – то такое правительство будет считаться нелегитимным. Они просто не примут это. В принципе известно, что военным, или революционным, или силовым путем приходя к власти, добиться одобрения международного сообщества достаточно проблематично. Как будет решаться этот казус? Будут лоббировать…

Саркис Цатурян: Он будет очень легко решаться. …. Объясню почему. Есть Китай, есть Индия, где очень много мусульман, есть Пакистан, где население более 200 миллионов человек, есть …. Иран, есть …. Узбекистан. В общем если учесть демогратию этих стран – порядка четырех миллиардов человек. Хорошо, Англия не признает новое правительство Кабула. В Англии живет 65 миллионов человек. Ну не признали – и хорошо. Ну Франция тоже не признает, еще кто-то не признает. Хотя немцы уже прямо сказали, что надо работать с талибами. Но в итоге все равно, даже без учета Запада девять миллиардов человек правительства, у которых 4 миллиарда человек они уже контактируют с “Талибаном”, они фактически его уже признали. Поэтому Запад может еще долго верещать – понятно, что он будет сопротивляться этому процессу. Интересы то у англичан были простые – это наркотрафик. Почему англичане больше всех орут по поводу того, что американцы ушли и даже с ними не посоветовались. Да потому, что они в провинции …. занимались как раз наркотрафиком. Они же управляли там наркопровинцией. И почему им нужно было сейчас организовать восстание в Панджшерском ущелье. Да потому, что там тоже наркотрафик через этот регион проходит – который собственно и контролируется западными странами. …. Вот отсюда и эти панические заявления.

Арарат Петросян: Спасибо. А Вы как считаете, господин Баласанян, международное признание правительства талибов как пройдет – гладко или ….

Григор Баласанян: Я думаю, что международное признание и международное сообщество никуда не денется. Конечно, они признают власть талибов, они будут работать, потому что после признания власти “Талибана” там могут открыться очень большие возможности для экономической деятельности. Это прежде всего экономические выгоды, а это выгодно всем. Не будем забывать, что после формирования СССР еще долгое время очень много стран не признавали СССР. А что получилось потом – потом они начали друг за другом признавать. Что касается Англии и США – в принципе я здесь согласен с господином Цатуряном. Ну они год, два, пять, десять не будут признавать, а потом будут вынуждены. Ведь есть еще один момент.С начала 2001 года – с начала операции США в Афганистане, – производство наркотиков выросло в тридцать раз. Мы все понимаем, что это американские, НАТОвские генералы, что все это идет через военные самолеты, которые вывозят из Афганистана на первый взгляд пустые бочки из-под керосина. Но все мы понимаем, что там не керосин – там наркота. И в этом плане – да, с приходом “Талибана” накрылась вся эта цепочка, и они будут чувствовать себя некомфортно. И плюс к этому – если “Талибан” признают соседние страны, если “Талибан” признают центральноазиатские страны, то в принципе властям “Талибана” будет и невыгодно – признают там французы или англичане. Они будут работать в регионе, они будут работать за пределами региона, и до Европы им в принципе дела никакого нет.

Арарат Петросян: В ООН заявили о возможном голоде в Афганистане. Это тоже такой трюк, который направлен именно как воздействие – в противовес такому мощному процессу, который контролируется Индией, Китаем. Что это – анализ, на основе чего делаются такие заявления? В общих чертах.

Саркис Цатурян: ООН действительно волнует вопрос продовольственной безопасности афганцев, но …. Чем больше будет …. Тем дороже будет стоить продовольствие. Конечно же нет, никакого голода в Афганистане не будет. Это специально нагнетается. Если бы ООН волновала проблема голода, она бы делала заявления вокруг Йемена – регулярные заявления о том, что там каждый второй фактически недоедает ежедневно. И на протяжении вот уже шести лет идет кровопролитная война, иностранная интервенция, гражданская война. Вот в Йемене реально голод. Но про Йемен они почему-то молчат. А про Афганистан не молчат. Вот хотят видимо тоже приобщиться к определенным кругам, в том числе и британцам, ….

Арарат Петросян: И завершающий вопрос – каким Вы видите Афганистан лет через пять, в обозримом будущем. По какой направляющей будет развиваться ситуация и какие есть перспективы для этой страны?

Григор Баласанян: Трудно сказать, но зато мы можем сконцентрировать наше внимание на следующем – прозападным Афганистан точно не будет. Афганистан будет налаживать отношения с Севером, с Востоком, с Югом, и с помощью этих направлений он восстановит свою экономику. Самое главное – там закончится вот эта эра наркотрафика, и люди, которые проживают в регионе, будут смотреть на Афганистан как государство, которое производит конкретную продукцию, а не наркотики. И в этом плане, я думаю, что именно с этим связано то, что афганская армия практически не сопротивлялась движению “Талибан”, потому что для них “Талибан” – это свой. И то, чего добились США за 20 лет – они сделают все, чтобы простые афганские люди считали их интервентами. Потому что все эти операции, все финансовые влияния, которые на бумаге как бы вливались в Афганистан – сейчас уже выясняется, что это был пузырь и что никаких финансовых вложений там нет. Там имело место только отмывание денег и было налаживание наркотрафика. Поэтому я думаю, что все в Афганистане будет нормально. Через пять лет он, конечно, стопроцентно не восстановится, но с помощью Ирана, Китая, Индии, Пакистана и даже с помощью России думаю, что экономика Афганистана будет восстановлена.

Арарат Петросян: А Вы как считаете, Саркис?

Саркис Цатурян: Я согласен с тем, что сказал предыдущий оратор. Вопрос просто в динамике. И насколько быстрее Афганистан восстановится – в том, что восстановится, сомнений нет,- возможно, …. западным странам каким-то образом удастся дестабилизировать отдельные провинции. Но если серьезных попыток не будет и у них провалится этот план, я думаю, что в течение десятилетия Афганистан превратится в очень успешную страну, народ довольно быстро привыкает к хорошей жизни, народу достаточно сложно привыкнуть к плохой жизни …. Интеллигенции в Афганистане предостаточно, интеллигенции в Афганистане больше, чем практически в любой стране постсоветского пространства отдельно взятой. Это сотни тысяч людей с качественным высшим образованием, несколько сот тысяч кандитдатов и докторов наук в разных отраслях – от инженерных наук до гуманитарной сферы. Управленцев в Афганистане достаточно. Деньги тоже не проблема – соседние страны с удовольствием предоставят. Потому что если будет Афганистан активно развиваться, то и Иран, например, будет больше денег направлять не на охрану границы, а на развитие хозяйственных проектов. И все от этого выиграют. Все абслютно от этого выиграют. А те люди, которые зарабатывают деньги на наркотрафике – им придется либо переориентировать свой бизнес в какой-то другой регион, либо покончить с этим поганым делом.

Я вижу сугубо позитивный, …. Афганистан.

Арарат Петросян: Спасибо большое, спасибо, уважаемые товарищи. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу