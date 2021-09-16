Победой команды Армении завершился международный турнир «Кубок Азовского моря» по пауэрлифтингу, прошедший в Украине. Абсолютным чемпионом соревнования стал эчмиадзинский атлет Грачья Абгарян.

Выступивший в весовой категории до 56 кг подопечный Мартина Мартиросяна установил также рекорд в упражнении «тяга». Первых призов в различных упражнениях удостоились также Аргишти Асатрян (весовая категория до 52 кг), Нарек Тамразян и Жозеф Тигранян (оба в весовой категории до 67,5 кг), Айк Афян и Карен Барсегян (оба – 100 кг). С паралимпийскими рекордами чемпионами стали Геворг Африкян (60 кг) и Артур Галстян (67,5 кг).

А Роберт Оганесян завоевал первый приз в весовой категории до 75 кг среди ветеранов. В соревновании, как сообщает армянская федерация по этому виду спорта, приняли участие более 250 спортсменов из 5 стран.