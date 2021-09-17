Министерство образования, науки, культуры и спорта РА и Национальный олимпийский комитет Армении расширят сотрудничество.

Как сообщает «Арменпресс», министр НОКС РА Ваграм Думанян встретился с президентом Национального олимпийского комитета Гагиком Царукяном. В результате обсуждений решено было активнее сотрудничать в ряде сфер развития спорта, акцент будет сделан и на спортивных школах.

«Олимпийский комитет и министерство должны формат сотрудничества. Нам нужно больше развивать спорт. Гагик Царукян и Национальный олимпийский комитет Армении выразили готовность содействовать в этом вопросе», – сказал Ваграм Думанян.

Встрече прошла в Олимпаване, где министр осмотрел всё, ознакомился с условиями, созданными для спортсменов.