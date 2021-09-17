17 сентября Армянская АЭС празднует день рождения. Ровно 55 лет назад по инициативе Правительства Армянской ССР совместно с Советом Министров СССР принято решение о строительстве первой атомной электростанции на Кавказе.

Сегодня Армянская АЭС производит более трети всей электроэнергии в Армении и обеспечивает энергетическую безопасность и независимость страны. Также станция играет определяющую роль в развитии энергетики Армении и всей социально-экономической жизни Республики – развивая науку и современные технологии для улучшения качества жизни людей.

«Проект Армянской АЭС стал в свое время настоящим научным прорывом и все разработки и научные подходы активно используются в мировой практике. Систематически на АЭС проводятся работы для повышения уровня безопасности и за всю свою историю – станция в полной мере доказала свою надежность

Сейчас на атомной станциипроходят заключительные работы по проекту модернизации, чтобы продлить эксплуатацию второго энергоблока до 2026 года. Поздравляю всех сотрудников, кто развивал и продолжает развивать Армянскую АЭС, а также партнеров и друзей, без кого все это не стало бы возможным – благодаря всем вам нашу станцию ждет большое будущее» , – заявил генеральный директор ЗАО «ААЭК» Эдуард Мартиросян.

В рамках модернизации на Армянской АЭС выполняются работы в реакторном отделении, ведутся работы по модернизации системы аварийного охлаждения зоны реактора, системы вентиляции борного узла и системы надежного питания. Завершение программы запланировано на конец текущего года, что позволит повысить производственные показатели Армянской АЭС и довести ее мощность до номинала в 440 МВт при нынешних 390 МВт. Станция станет еще более безопасной и ожидается, что Госкомитет по регулированию ядерной безопасности РА примет решение о выдаче лицензии на эксплуатацию до 2026 г.

Ключевым подрядчиком работ по модернизации на АЭС выступает АО «Русатом Сервис», входящее в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом».

«Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что Армянская АЭС находится в полном расцвете сил – после проведения работ по модернизации это будет фактически новая станция. После проведения предварительных проверок по оценкам специалистов предприятий Росатома и согласно расчетам ОКБ «Гидропресс», Армянскую АЭС можно эксплуатировать до 2036 года. Я уверен, что Армянская атомная станция и дальше будет надёжно обеспечивать безопасной электроэнергией жителей Армении и мы отметим еще не один юбилей», – отметил генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков.

Стратегией развития энергетики Республики Армения определен срок повторного продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. С этой целью Госкорпорацией «Росатом» и Министерством территориального управления и инфраструктур РА создана рабочая группа, которая разрабатывает концепцию повторного продления эксплуатации Армянской АЭС, согласование которой запланировано провести до конца 2021 года.

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55-летие атомной отрасли Армении

В 2021 году в Армении отмечают – 55 лет атомной отрасли. 17 сентября 1966 г. стало точкой отсчета в истории атомной отрасли страны – по инициативе Правительства Армянской ССР совместно с Советом Министров СССР принято решение о строительстве первой АЭС в Армении. Вся нормативная база создавалась с нуля. Проект Армянской АЭС был уникальным технологическим решением советских атомщиков. Это была первая АЭС для районов с высокой сейсмичностью. По ее примеру сегодня проектируются станции в сейсмоопасных регионах по всему миру. Энергоблок №1 Армянской АЭС был введён в эксплуатацию 25 декабря 1976 года, а энергоблок № 2 – 5 января 1980 года. Сегодня ААЭС дает более трети всей электроэнергии в стране и обеспечивает ее энергетическую безопасность и независимость. Развитие атомная отрасль Армении получила благодаря научным центрам и отраслевым предприятиям страны: Научно-исследовательский институт энергетики, Государственный комитет по регулированию