Перед Арменией стоит столько вызовов, что нам нужно больше работать, говорил еще в начале этого года министр экономики Ваан Керобян. Его позиция была довольно конкретной и вкратце сводилась к тому, что благо армянской экономики напрямую связано с количеством отработанных человеко-часов.

«Мы не имеем права так долго отдыхать. Это недопустимая роскошь для нас», – сказал в то время глава Минэкономики в эфире Общественного телевидения Армении, пообещав заодно добиться сокращения продолжительности новогодних каникул.

Обещание свое он сдержал, ибо на последнем заседании правительства был одобрен законопроект о внесении поправок в закон РА «О праздниках и памятных датах». Согласно предстоящим нововведениям, количество выходных дней на новогодние праздники предусмотрено существенно сократить. Так, если традиционно новогодние праздники в Армении, в том числе и в 2021 году, длились с 31 декабря по 7 января включительно, то после принятия законодательных изменений, отдыхать мы сможем только 31 декабря, плюс 1 и 6 января. Иначе говоря, вместо восьми официальных нерабочих дней, теперь в сухом остатке всего три праздничных дня, да и то не подряд.

К слову, еще несколько лет назад, в декабре 2017 года правительством уже был представлен на обсуждение аналогичный проект. В нем, так же, как и сейчас предлагалось сократить новогодние праздники и ограничить выходные дни в стране только традиционными армянскими праздниками. Правда, в отличие от нынешних изменений, в то время и 2 января указывалось в качестве нерабочего дня.

В обосновании к поправкам в действующий закон «О праздниках и памятных датах» указывалось, что в Армении, слишком много нерабочих дней, которые оплачиваются государством. Ну и заодно приводился опыт многих стран, где новогодние каникулы длятся пару дней, плюс – оплачиваемых выходных за год очень мало. Однако парламентариев все эти доводы правительства не устроили. Депутаты посчитали, что экономическая жизнедеятельность государства и три январских праздника на Новый год никак не связаны друг с другом, поэтому в НС принятие законопроекта отклонили, отправив его на доработку.

Потери были оценены на миллиарды драмов

Нельзя сказать, что и сейчас дискуссий по поводу принятия этого законопроекта не было. Наоборот, не только экономисты, но и многие члены Кабмина неоднократно высказывались против сокращения количества нерабочих дней в Новый год. В таком деле важно, конечно, апеллировать не эмоциями, а цифрами. К примеру, рассказать о том, сколько недополучает армянская экономики из-за новогодних праздников. Во сколько, как говорится, оцениваются убытки. Или может быть экономика все же зарабатывает в новогодние праздники, особенно розничная торговля, учитывая то, сколько денег мы умудряемся потратить за время недельного отдыха.

Без такого анализа намерение сократить новогодние праздники ничто иное, как посягательство на святое. Ну и для того, чтобы оно таковым не стало, в обосновании нынешнего проекта указано, что в случае пяти дополнительных рабочих дней при других равных условиях объем ВВП возрастет на 88,6 млрд. драмов. А это, как ни крути, довольно серьезная сумма.

Расчет был произведен на основе данных по основным отраслям отечественной экономики (промышленность, торговля и услуги) в период за январь с 2015-2020 гг. и объемов ВВП за первый квартал 2015-2019 гг. В соответствии с рассчитанным объемом среднесуточной выработки по указанным показателям и были оценены дополнительные объемы производства за пять новых рабочих дней.

При этом, как отмечается в обосновании нынешнего законопроекта, количество оплачиваемых нерабочих дней, предоставляемых гражданам Армении в соответствии с действующим законом, гораздо больше, нежели в развитых и уж тем более развивающихся странах. Впрочем, во время того же выступления в эфире Общественного ТВ министр экономики не скрывал своего возмущения, указывая на то, что таких длинных праздников, как у нас, нет ни в Грузии, ни в Беларуси, ни в Украине и еще во многих других странах.

Устоявшаяся практика России и главное торжество Китая

Во всех этих странах, действительно, таких длинных новогодних праздников нет уже много лет. И тут нельзя не согласиться с главой Минэкономики. Но есть и опыт других стран, таких, как Россия, где также неоднократно призывали урезать новогодние каникулы. Последний раз это произошло летом прошлого года, когда член Совета Федерации Андрей Кутепов заявил, что разработал проект поправки в Трудовой кодекс, предполагающий сокращение новогодних праздников до трех дней (с 1 по 3 января). На что многие эксперты сразу же отреагировали, указав, что на фоне ухудшения социального самочувствия, вызванного кризисом и сложной экономической ситуацией, восстановление здоровья работников важнее, чем экономические убытки. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в скором времени пояснил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации сократить новогодние праздники и придерживается «устоявшейся практики».

Но если «устоявшаяся практика» России может кому-то показаться неубедительной, то приведем другой пример – Китай. Думаю, в эффективности экономической модели управления этой страны мало кто сегодня сомневается. Так вот, Новый год в Китае, который сами китайцы называют праздником весны, – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей. Традиционно народные гуляния там длятся больше двух недель. Официальные же выходные в стране в 2021 году были объявлены с 11 по 17 февраля (год Быка в этом году у них наступил 12 февраля).

Вопрос на самом деле не в том, насколько актуальна дискуссия на тему длительности новогодних праздников в Армении. Учитывая то, что в новогодние праздники останавливается работа большинства предприятий страны, банков, бюджетных и офисных компаний, оценить потери армянской экономики и вывести продуманное решение, естественно, было крайне необходимо. Тем более, что Армения в прошлом году противостояла сразу двум кризисам – кризису пандемии, к которому прибавилась война в Арцахе.

«Меж тем, праздники и выходные, с учетом того, что не являются рабочими днями, оказывают свое воздействие как на внутренний валовый продукт, так и объемы выпуска продукции и услуг в основных секторах экономики. Не менее значимым является их влияние на осуществление внешнеэкономической деятельности с точки зрения объемов импорта и экспорта, а также на реализацию партнерских взаимоотношений с местными и иностранными организациями», – резюмируют авторы законопроекта в лице специалистов Минэкономики.