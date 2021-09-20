Армения и Россия создают новую платформу для работы над различными программами. Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики РА, Российской государственной корпорацией развития (ВЭБ.РФ) и Армянской корпорацией развития и инвестиций.

Как передает Арменпресс, соглашение подписано в рамках мероприятия «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты».

Министр экономики РА Ваан Керобян подчеркнул, что это мощное рамочное соглашение об армяно-российском сотрудничестве в области финансирования программ развития.

«После этого мы ожидаем, что в случае появления новых программ, нам будет легче договориться об источниках финансирования с таким мощным финансовым партнером, как Российская государственная корпорация развития», – сказал министр.

Вице-президент Государственной корпорации развития России Даниел Алгулян отметил, что корпорация как государственная организация уже много лет сотрудничает с Арменией.

«Мы уже реализовали ряд проектов. Они проводились на отдельной, индивидуальной основе. В настоящее время мы хотим создать системную основу для нашего сотрудничества с Арменией. Армения является для нас очень важным экономическим партнером в рамках евразийского интеграционного процесса. Вот почему создание такого комплексного подхода к сотрудничеству, несомненно, будет способствовать росту нашей внутренней торговли и инвестиций», – сказал он.

В рамках соглашения создается платформа, и в результате этого стороны будут более тесно сотрудничать. Алгулян добавил, что уже есть много идей о том, над чем им следует сотрудничать. Он рассказал о городской экономике и ее развитии.

«В Армении очень много интересных городских программ, нам будет интересно в них каким-то образом поучаствовать. Многие российские компании желают этого», – сказал он.

Алгулян в качестве примера указал, как развивается в последние годыМосква.

«В России накоплен большой опыт градостроительных программ, мы будем рады ими поделиться», – сказал он.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Imagine HUB by Soft и некоммерческой организацией «Сколково».

Министр экономики РА Ваан Керобян заявил, что договоренность о таком сотрудничестве была достигнута между ним и директором «Сколково» еще два месяца назад в Екатеринбурге.