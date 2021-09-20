Как и предсказывали многие эксперты сферы, с ослаблением ограничительных мер в мире наметится и рост потребления винной продукции. Пока, конечно же, рано говорить о полном восстановлении рынка и уже тем более о всплеске экспорта винной продукции. Поэтому ответственные за сферу структуры прикладывают сейчас максимум усилий для продвижения армянских вин за рубежом.

Правительство Армении уже в самой ближайшей перспективе намерено начать регистрацию отечественных вин с фирменными названиями. Впрочем, регистрация вин с защищенными географическими указаниями была прописана в нашем законодательстве еще в 2008 году. Речь идет о законе РА «Об алкогольных напитках на виноградном сырье». Однако с тех пор требование так и не было реализовано. И для того, чтобы наконец-то достичь поставленной цели, в Минэкономики приступили к конкретным процедурам. Для начала предстоит составить точные карты виноградников для гарантии подлинности таких вин, что в свою очередь позволит установить стандарты качества.

Фонд виноградарства и виноделия Армении уже представил первые подсчеты по площадям виноградников в стране, в частности, с Араратской, Армавирской и Арагацотнской областей. Данные были получены на основе аэрофотосъемки, на основе которой стало возможным подсчитать, что по состоянию на август-сентябрь прошлого года в этих трех регионах насчитывалось чуть меньше 10 тыс. га виноградников.

Полученный показатель, как оказалось, был намного меньше тех площадей виноградников, которые зафиксировал Нацстат комитет, исходя из сведений, полученных от глав общин и областных администраций. Так вот, судя по официальной статистике, в Арарате, Армавире и Арагацотне насчитывается около 13,6 тыс. га виноградников, хотя, в реалиях таких площадей не существует. Правда, аэросъемка не фиксировала маленькие сады площадью меньше 800 кв. метров. Но такие небольшие участки, по мнению экспертов, вряд ли могли бы оказать существенное влияние на конечный результат.

Поэтому, как изначально и предполагалось, составление карт виноградников в Армении позволит дать точную оценку того, сколько реально винограда растет в стране. Впереди еще съемка двух других, крупных для Армении областей виноградарства – Тавуша и Вайоц Дзора. Как обещают в Фонде, работы здесь будут осуществлены этой осенью, а итоги подведены до конца текущего года.

Картографирование виноградных садов позволит оценить количественные и качественные преимущества, а также потенциал армянского виноградарства и винодельческой промышленности.Иначе говоря, на основе новых данных можно будет заодно выяснить, сколько в Армении производится коньяка и вина.В перспективе это приведет к тому, что вина отечественного производства получат названия с географическим указанием своего происхождения, благодаря чему за рубежом еще больше вырастет доверие к армянским винам и коньяку.

Не просто качественный продукт, а традиции страны и региона

Однако для этого недостаточно просто провести границы виноградников на карте. У нас уже разработаны стандарты качества для сортов винограда, которые распространены в разных регионах страны. Специалисты установили для них содержание сахара, степень фенольной зрелости и другие параметры.

Виноделы, которые будут производить вина из такого винограда, могут получать географическое указание, а затем его можно будет зарегистрировать также и в реестре Евразийского экономического союза. Кстати, регистрация вин с защищенным географическим наименованием и признание этой регистрации в ЕАЭС позволит получать льготы, которые Россия применяет для местных вин с защищенным географическим указанием.

С учетом того, что внутри ЕАЭС географические указания уже взаимно признаются, главная цель для Минэкономики сейчас – сделать все возможное, чтобы наши вина признавали в Евросоюзе. Тем более, что взаимное признание географических указаний, в том числе новых, зафиксировано в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

К слову, подобные вина с географическим указанием очень высоко котируются на мировом рынке. При равном качестве они по своей цене выше обычных за счет того, что представляют собой не просто качественный продукт, а традиции данной страны или региона. Например, в Евросоюзе местные вина с географическим указанием стоят почти в три раза дороже, чем без него, а продукты питания – в полтора раза дороже.

В перспективе Фонд виноградарства и виноделия Армении намерен также выдавать и знак качества для вин, при изготовлении которых будут соблюдаться все надлежащие стандарты. Для этого будет создан экспертный совет из представителей винодельческих компаний и независимых специалистов.Первым регионом, для которого в Армении хотят определить и утвердить защищенное географическое указание, должен стать Вайоц Дзор. Как обещают в Минэкономики, в скором времени виноделы из ВайоцДзора смогут подавать заявку на получение защищенного указания.