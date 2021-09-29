Президент Ирана Ибрахим Раиси на днях в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о начале новой эпохи, в которой Иран будет стремиться к эффективному сотрудничеству со всеми странами, в частности, с соседними.

“Я буду стремиться к эффективному сотрудничеству и взаимодействию со всеми странами мира, в частности со странами-соседями; тепло и благодушно пожимаю им руки. Положено начало новой эпохе”, – заявил он.

Не вдаваясь в суть повода заявления, отметим, что оптимистичный настрой, процветание дружественного Ирана имеет большое значение не только для ИРИ, но и всего региона.

Армянский народ никогда не забудет отношение соседнего Ирана к Армении, долгие годы находящейся в турко-азербайджанской блокаде. Власти Армении неоднократно выражали Ирану свою признательность – думается, поводы для этого будут и в дальнейшем, – за поддержку в трудную минуту.

Однако провокационное поведение агрессивных соседей вынуждает всегда сдержанный в политических заявлениях Иран также обратиться к жестким заявлениям.

Воодушевленное идеями пантюркизма, при этом прекрасно сознавая, что своей экспансионистской политикой в отношении Армении наносит удар и по Ирану, политическое руководство Азербайджана (можно утверждать – в согласии с Турцией) пытается вывести из равновесия Иран. И получает достойный ответ.

«Турция, увлеченная мечтами о реставрации Османской империи, занята авантюризмом, игрой с огнем. Азербайджан же на этой прогнившей веревке кидается в большое испытание, подобное геенне огненной», – написал на своей страничке в Твиттере депутат парламента Ирана Арташир Мотаири. «Если наш северный сосед (Азербайджан – Г.С.) желает выйти за пределы дружественных отношений, то должен сознавать, что расстояние до его столицы доступно с границ Ирана для артиллерии Вооруженных сил ИРИ», – добавил Арташир Мотаири.

Известно, что особенно после прошлогодней войны в Арцахе турецко-азербайджанский тандем частенько проводит многодневные учения на границах Армении и Ирана, сопровождая все это агрессивной риторикой. Если же на своих приграничных территориях проводит военные учения Иран, президент Азербайджана начинает вопить и задаваться, мягко говоря, весьма наивным для главы государства вопросом: мол, почему они (учения) не проводились раньше. Да потому, что раньше ты молчал в тряпочку. Ныне же, с помощью Турции и международных террористов, захватил 75 процентов территории Арцаха и вторгся на суверенную территорию Армении.

По поводу «наивности» Алиева – почему-де Иран не проводил учения раньше, – заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Фадави сравнил его с маленьким ребенком (бедный малыш). «Когда маленький ребенок оскорбляет и проклинает вас, вы кладете руку на голову этого ребенка, и не обращаете внимания»,- сказал Фадави.

Заметим, что КСИР проводил учения у границы с Азербайджаном – естественно, на своей территории.

В целом в последнее время азербайджанские политики стали чаще выступать с антииранскими заявлениями, в то же время активизируя присутствие военнослужащих стран, недружественно настроенных к Ирану. И это на оккупированных территориях Арцаха, у границ Ирана. Действительно, Алиев поступает, как несозревшее одушевленное существо – мне (читай – Турции) можно, а вам нет. Надолго ли? Всему рано или поздно приходит конец. В том числе и человеческой жизни…

Если до сих пор на агрессивные выходки Азербайджана Иран отвечал устами депутатов и командиров, то на днях очередная провокационная выходка Азербайджана удостоилась достаточно жесткой реакции МИД Ирана.

Реагируя на заявление Алиева по поводу учений, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде заявил, что проведение военных учений в северо-западных приграничных районах является вопросом суверенитета для мира и стабильности всего региона.

Отвечая на вопрос корреспондентов о заявлениях президента Азербайджана в СМИ, он сказал: «Хотя между двумя странами существуют хорошие и уважительные отношения, а обычные каналы связи находятся на самом высоком уровне, но удивляет такая форма его заявления».

Официальный представитель МИД ИРИ пояснил, что по этому и другим смежным вопросам в ходе встречи министров иностранных дел ИРИ и Азербайджана в рамках недавней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись серьезные и детальные консультации, была достигнута договоренность продолжить эти переговоры в соответствующем контексте.

«Исламская Республика Иран всегда заявляла о своем неприятии любой оккупации территории и подчеркивала необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ. В то же время соблюдение добрососедства – один из важнейших вопросов, который должны учитывать все соседи, – добавил пресс-секретарь МИД ИРИ, указав также на военные учения, проводимые страной в северо-западных приграничных районах: – Это вопрос суверенитета, и это направлено на мир и стабильность во всем регионе. Конечно, очевидно, что Исламская Республика Иран не потерпит демонстративного присутствия сионистского режима у своих границ, и в этой связи она предпримет все меры, которые сочтет необходимыми для своей национальной безопасности».

Армения и Иран прекрасно осознают подлинные цели турко-азербайджанского тандема. Под видом разблокирования коммуникаций и установления мира в регионе далеко идущие цели тандема угрожают безопасности других государств в нашем регионе. И каждому дано право защищать свои интересы. Кто сказал, что захватническая, арменофобская политика Азербайджана и Турции в отношении Армении и армян, либо провокационные заявления и действия в отношении Ирана установят в регионе мир. Так думают только Алиев и Эрдоган. Вернее, не думают, а делают вид. И чем дольше будет сохраняться их это состояние – агрессивная риторика и провокационные деяния, – тем большее число стран испытают от этого дискомфорт, что вызовет соответствующую реакцию. И кажется, это время уже начинает наступать.