Наставник национальной сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос опубликовал список 25 игроков, приглашенных на подготовку к ближайшим матчам отборочного турнира чемпионата мира. Среди них три новичка. Вместе с тем наставник не включил в число избранных двух футболистов, участие которых в тренировочном сборе, как минимум, ожидалось.

Потенциальными участниками выездных встреч с исландцами и румынами стали следующие игроки: вратари Давид Юрченко («Алашкерт»), Анатолий Айвазов («Урарту») и Станислав Бучнев («Пюник»); защитники Вараздат Ароян («Кадис», Испания), Андре Чалишир («Силькеборг», Дания), Камо Оганесян («Кайрат», Казахстан), Жорди Жоао Монро Арарат («Ноа»), Давид Тертерян («Арарат-Армения»), Жирайр Маргарян и Грайр Мкоян (оба – «Арарат»), Тарон Восканян («Алашкерт»); полузащитники Генрих Мхитарян («Рома», Италия), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Тигран Барсегян («Астана», Казахстан), Хорен Байрамян («Ростов», Россия), Соломон Удо («Атырау», Казахстан), Эрик Варданян («Пюник»), Артак Григорян («Алашкерт»), Карен Мурадян и Артем Аванесян (оба – «Арарат-Армения»), Алик Аракелян («Арарат»); нападающие Саркис Адамян («Хоффенхайм», Германия), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Ишхан Гелоян («Балтика», Россия), Александр Карапетян («Ноа»).

Таким образом, в сборную впервые приглашены уже представленный нами Лукас Селараян, российский вратарь Станислав Бучнев и Жирайр Маргарян. В списке отсутствуют Жирайр Шагоян и Ваан Бичахчян, в последнее время стабильно привлекавшиеся в главную команду нашей страны. К тому же Бичахчян отличился голом в последнем матче своего клуба – словацкой «Жилины». Нет также опытного Оганеса Амбарцумяна, который, впрочем, восстанавливается от травмы. В соперничестве с высокорослыми исландцами мог быть полезен и Норберто Бриаско-Балекян, который тоже не приглашен. Впрочем, не будем забывать, что тренеру виднее и у него наверняка были веские причины для такого выбора.

Подготовку к важнейшим и, возможно, определяющим матчам отборочного турнира армянская сборная начнет 2 октября в столичной футбольной академии. Через два дня команда продолжит тренировки в немецком Франкфурте, а 6 октября вылетит в Исландию на матч с представителями этой страны.