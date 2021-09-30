Левон Аронян делит 3 место на финальном турнире «Champions Chess Tour», проводящегося в онлайн режиме на платформе «Chess24.com».

Продолжающий выступать за Армению Аронян в 5 туре проиграл с общим счетом 1,5:2,5 aзербайджанцу Теймуру Раджабову. До этого Аронян победил россиянина Владислава Артемьева (2,5:1,5) и голландца Аниша Гири (3:1), а также уступил французу Максиму Вашье-Лаграву (3:4) и американцу Хикару Накамуре (1:3).

К промежуточному финишу участники турнира подошли с такими результатами: Магнус Карлсен (Норвегия) – 26,5, Уэсли Со (США) – 21,5, Левон Аронян (Армения) и Теймур Раджабов (Азербайджан) – по 15, Хикару Накамура (США) – 12, Владислав Артемьев (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 11,5, Аниш Гири (Нидерланды) – 10,5, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 5,5, Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 5 очков.

После однодневного перерыва 1 октября гроссмейстеры возобновят выступление на турнире. В 6 туре Аронян сыграет с Дудой, а остальные пары составили Раджабов и Со, Гири и Карлсен, Накамура и Мамедьяров, Артемьев и Вашье-Лаграв.

Турнир проводится по круговой системе. В каждом туре играется матч из 4 партий в быстрые шахматы (15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого), тай-брейк из 2 блиц-партий по 5 минут+3 секунды за каждый последующий ход, при необходимости армагеддон. За победу в матче присуждается 3 очка, при тай-брейке очки делятся: 2 – победителю, 1 – проигравшему.

Турнир шахматисты начали с бонусными очками, полученными по результатам девяти предыдущих этапов.

Победитель соревнования заработает 100 тысяч долларов. Итоги будут подведены 5 октября.