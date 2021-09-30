Рафик Арутюнян принес Армении третью золотую медаль на тяжелоатлетическом чемпионате Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет в финском Рованиеми.

Наш штангист показал лучший результат в весовой категории до 81 кг в соревновании силачей не старше 23 лет. Причем для итогового успеха ему хватило всего четырех подходов из шести. В рывке Арутюнян, показав результат 155 кг, занял второе место. Его обошел россиянин Александр Урвачев, поднявший на 4 кг больше. Рафаэль попытался обойти его, однако в заключительной попытке не смог поднять штангу весом 160 кг. А вот в толчке Урвачев ограничился 185 кг, что позволило армянскому штангисту единственным успешным выходом на помост оформить звание чемпиона. Арутюнян поднял 190 кг и по сумме двоеборья на 1 кг опередил своего главного соперника. В итоге его результат составил 345, Урвачева – 344, а занявшего третье место украинца Виталия Смочека – 338 кг.

Еще одну награду в двоеборье в актив нашей сборной внесла Милена Хачатрян, выступившая в весовой категории до 76 кг соревнования девушек-юниорок. Она была третьей в рывке (99 кг), толчке (121 кг) и в сумме двоеборья (220 кг). Выше обосновались россиянка Мария Андреева (229) и турчанка Дилара Укан (228).

Ранее чемпионами Европы среди юниоров стали Гарник Чолакян (весовая категория до 55 кг) и Гор Саакян (67 кг).

Всего с учетом наград, завоеванных в отдельных упражнениях, на счету сборной Армении 7 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.

А еще россиянин Ваник Мхитарян завоевал серебряную награду в юниорской весовой категории до 61 кг.