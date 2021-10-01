Количество наград, завоеванных представителями нашей страны на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и спортсменов до 23 лет, проходящем в Финляндии, стремительно растет. В очередной день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялись Лианна Гюрджян и Карен Маргарян.

Гюрджян стала чемпионкой Европы среди юниорок в весовой категории до 81 кг. На ее счету также золотая и серебряная медали в отдельных упражнениях. Наша соотечественница уверенно выступила в рывке, победив с результатом 95 кг, который был зафиксирован со второй попытки. В толчке же ее на 1 кг обошла турчанка Сара Енигун, результат которой составил 122 кг. И все же в общем зачете армянка победила свою основную соперницу с преимуществом в 3 кг. В сумме двоеборья Гюрджян набрала 216 кг. В этой весовой категории выступили 4 спортсменки.

Еще более ласкающим взгляд выглядел пьедестал во время церемонии награждения призеров юниорской весовой категории до 81 кг. Первые два места остались за посланцами Армении Кареном Маргаряном и Суреном Григоряном. Они же в бескомпромиссной борьбе разыграли титул победителя в рывке. Перед последней попыткой Григорян опережал товарища по команде на 1 кг, однако потом не смог поднять штангу весом в 152 кг, а Маргарян, наоборот, удержал над головой 153-килограммовый железный снаряд. А вот в толчке во внутреннее соперничество армянских штангистов всерьез вмешались атлеты из Украины и России, заставившие потесниться наших ребят. Победителем в этом упражнении с результатом 181 кг стал украинец Максим Москвин, а второе место осталось за Григоряном, уступившим победителю 1 кг. При этом Сурен во время заключительного выхода на помост не смог зафиксировать штангу весом 185 кг. Малая бронзовая медаль досталась россиянину Артему Горлову (178 кг), а Маргарян со 177 кг занял лишь 4 место.

Совсем в ином порядке расположились спортсмены по результатам двоеборья: Маргарян – 330, Григорян – 328, Горлов – 324 кг.

Между тем Геворг Гахраманян стал бронзовым призером среди юноиров в весовой категории до 89 кг. Сказался слабый старт. В рывке наш штангист с результатом 145 кг занял лишь 5 место среди 8 участников. В толчке же финишировал первым (196 кг), опередив на 6 кг ближайших преследователей из Молдовы и Италии. Однако, этого не хватило для победы в общем зачете. Чемпионом стал итальянец Джузеппе Кристиано Фикко(348 кг), а серебряная награда досталась россиянину Максиму Могучеву (342 кг). Гахраманян с результатом 341 кг удостоился бронзовой медали.

Таким образом, на этом первенстве у нас уже 5 чемпионов. Ранее победителями среди юниоров стали ГарникЧолакян (весовая категория до 55 кг) и Гор Саакян (67 кг), а Рафик Арутюнян(81 кг) не имел себе равных в соревновании спортсменов до 23 лет. С учетом наград, завоеванных в отдельных упражнениях, на счету сборной Армении 12 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Россиянин Ваник Мхитарян стал вице-чемпионом в юниорской весовой категории до 61 кг.