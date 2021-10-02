Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным делам и специальный представитель президента России провели встречу в Москве, на которой обсудили вопросы сотрудничества в области информационной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным делам Реза Наджафи провел переговоры со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андреем Крутских.

В ходе встречи, состоявшейся в пятницу в Москве, иранские и российские дипломаты обсудили взаимное и международное сотрудничество на основе соглашения двух стран о сотрудничестве в области разведки.