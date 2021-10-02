2 октября 1992 г. армянские военные подразделения Мартунинского оборонительного района начали молниеносную контратаку и подавив огневые точки противника в районе города Мартуни, освободив близлежащий стратегический холм и ряд населенных, во время советской власти, азербайджанцами деревень, установили полный контроль над территорией.

Оценивая значение той военной операции, в беседе с корреспондентом “Арцахпресс” отметил военный историк Мгер Арутюнян.

«Проведение этой операции было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность райцентра Мартуни и укрепить линии сил самообороны на этом важном направлении. Был продемонстрирован военный талант армянских военачальников, в том числе Монте Мелконяна и Амаяка Арояна.

Самоотверженные и мужественные действия армянских борцов за свободу стали доказательством понимания военных задач и готовности решить их любой ценой».

По словам собеседника агентства, защитники Мартуни, продолжили эти военные традиции в 2020 году. Во время осенней войны они храбро противостояли непрекращающимся атакам большого количества вражеских сил и сохранили непокорность города Мартуни.