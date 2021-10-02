1 октября в мир иной ушел один из летописцев армянского спорта и основателей отечественной школы спортивной фотосъемки Рафик Экекян – человек-эпоха. Рафик Экекян прожил трудную, но яркую жизнь. Пережил немецко-фашистскую оккупацию, был свидетелем зверств врага, столкнулся со всеми трудностями послевоенной жизни, но сохранил безмерный оптимизм и веру в лучшее будущее.

Обладал острым критическим мышлением, беспощадно анализировал недостатки общественной, политической и спортивной жизни, объективно оценивал достижения. При этом выделялся тонким, незаурядным юмором. У него всегда было чему учиться. Имея солидную, как иногда шутили коллеги поповскую внешность, в общении Рафик Экекян производил впечатление весьма молодого человека, что иногда даже вызывало дискомфорт. Впрочем, это ощущение как-то незаметно и быстро улетучивалось.

Именно таким мне запомнился любимый наш человек, и, уверен, не только мне. Рафик Экекян родился 8 февраля 1937 года в городе Макеевка (Украина). В 1956 году переехал в Ереван. В 1960-92 годах был штатным фотографом легендарной газеты «Айастани Физкультурник». В 1992-93 годах сотрудничал с русскоязычной армянской газетой «Время», затем были «Марзашхар» (1993-95), еженедельник «Футбол» (1996-98), Отдел информации Спорткомитета при Министерстве культуры, по делам молодежи и спорта РА (1998-2003), Армянский государственный институт физической культуры (2003). Р. Экекян с 1964 года был членом Союза журналистов СССР, а позже и Армении. Был одним из основателей и первых членов Федерации спортивных журналистов Армении.

В 2002 году удостоился звания заслуженного работника Физической культуры и спорта РА. Рафик Ваганович был из династии фотографов. Благодаря его зоркому глазу и своевременному щелчку еще многие поколения смогут воочию ознакомиться со многими историческими эпизодами армянского спорта. Одним из знаковых фотографий Экекяна стал кадр, увековечивший гол другой легенды армянского спорта Аркадия Андриасяна в ворота грозной мюнхенской «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Кубка европейских чемпионов, состоявшемся 19 марта 1975 года на стадионе «Раздан». Коллектив газеты «Республика Армения» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Рафика Экекяна.