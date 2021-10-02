Возможная смена власти в Грузии будет иметь свои определенные последствия, в т.ч. для региональных процессов, заявил эксперт по вопросам Грузии, аналитик исследовательского центра “Орбели” Джонни Меликян в интервью “РА“

Возможная смена власти в Грузии будет иметь свои определенные последствия, в т.ч. для региональных процессов, заявил эксперт по вопросам Грузии, аналитик исследовательского центра “Орбели” Джонни Меликян в интервью “РА”, отвечая на вопрос, связано ли пришествие Михаила Саакашвили с бурными процессами в регионе Южного Кавказа – вокруг Ирана, Армении, Арцаха и т.д.

Возвращение Саакашвили с этими процессами не связано, заметил он.

“В Грузии сегодня муниципальные выборы. Приезд Михаила Саакашвили в Грузию – это попытка изменить статус-кво грузинский, переформатировать внутриполитическое поле, дать возможность его партии и всем сателлитам вокруг нее объединиться и попытаться отстранить нынешнюю правящую партию “Грузинская мечта””, – сказал Меликян..

Джонни Меликян

По его словам, было ожидаемо, что Саакашвили задержат, и он в качестве символа пойдет в тюрьму, где уже объявил голодовку и т.д. И она своими шагами подействует на сегодняшнее голосование.

“Насколько и как завершится сегодняшнее голосование, многое может поменять не только в Грузии, но и в регионе. Смена власти в Грузии будет иметь свои определенные последствия, в т.ч. для региональных процессов”, – отметил эксперт.

По его словам, Саакашвили может мобилизовать своих сторонников. Однако, с другой стороны, его возвращение мобилизует также его противников. Причем часть из противников Саакашвили может поддержать власти страны, а часть разочаровавшихся может отдать голоса другим партиям, к примеру, Георгию Гахария (бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, партия «За Грузию» – Г.М.), который несколько лет назад покинул правящую партию и сегодня оппонирует ей в качестве новой оппозиционной силы.

“Такой расклад может быть создан, который повлияет на итоги голосования. И тут очень важный момент. Если власти побеждают, а там есть магическая цифра 43%, которую они должны обеспечить. Нет обязательств, но эта цифра осталась, оппозиция воспринимает эти выборы как референдум, и для властей очень важно получить 23-25% по пропорциональной системе партийной, чтобы закрыть дискуссии относительно внеочередных выборов в парламент, о чем будут говорить, если эти 43% они не получат. Это приведет к тому, что внутриполитические процессы пойдут в другом направлении, и к 2022 году в случае неполучения властями 43%-й поддержки, могут состояться внеочередные парламентские выборы. А они уже сформируют совсем другую внутриполитическую реальность, что также отразится на региональных процессах, как мне кажется. В прошлом мы уже видели Саакашвили в качестве главы Грузии, его внешнеполитические подходы, его отношения как с нами, так и с Россией, его отношения с Азербайджаном и Турцией. Поэтому в этом случае можно ожидать определенных изменений”, – отметил Джонни Меликян.