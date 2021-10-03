Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня национальных меньшинств Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс.

В послании говорится:

“Уважаемые представители национальных меньшинств Армении,

Дорогие соотечественники,

В соответствии с законодательной поправкой, принятой Национальным Собранием Республики Армения 3 марта 2021 года, в законе Республики Армения “О праздниках и памятных датах” закреплен новый праздник – День национальных меньшинств Республики Армения, который отмечается в первое воскресенье октября.

Национальные меньшинства Армении являются частичками народов мира в составе нашего населения, они привносят в нашу страну свое самобытное поведение, культуру и образ жизни, став верными гражданами этой страны и разделяя наши трудные и счастливые дни.

Сохраняя и развивая свой язык, национальные ценности и культуру, вы также обогащаете культурное разнообразие Армении.

Поздравляю представителей всех национальных меньшинств Армении с этим праздником и желаю им здоровья, мира, прогресса и успехов”.