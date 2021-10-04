Нобелевский комитет присудил премию по медицине за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, изучившим, как живые организмы чувствуют температуру.

Они в свое время открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, приводящие к ощущениям тепла, холода или касаний,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли, а впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Патапутян, в свою очередь, родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Там он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене.

Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.