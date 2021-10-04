Международная премия «Содружество дебютов» была учреждена в 2008 году Советом по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств (МФГС-СНГ). Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

В этом году 10 стран (Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и др.) выдвинули соискателей на молодежную премию СНГ «Содружество дебютов». Премия будет присуждаться по итогам 2020 года, который был провозглашен в СНГ Годом 75-летия Великой Победы. Премия будет вручена специалистам, чья деятельность направлена на сохранение общей исторической памяти о Великой Победе на пространстве Содружества Независимых Государств.

На днях «РА» стало известно, что лауреатом премии «Содружество дебютов 2020» от Армении по решению международного жюри стал АрменАйвазян – заместитель начальника отдела образования, культуры и спорта мэрии города Раздана, музеевед, общественный деятель, член Национального комитета ICOM (Международного комитета музеев).

Армен Айвазян также является председателем Молодежного Совета “Мы наследники Победы” при Комитете ветеранов войны и военной службы Республики Армения, а также преподает обществоведение и предметы социальных наук в Котайкском областном государственном колледже.

Отметим, что присуждение премии Армену Айвазяну не случайно: сохранение памяти о Великой Отечественной войне для него стало делом всей жизни. Причем его интерес и уважение к подвигу армянского народы в годы войны возникли у него с детства.

В беседе с нашей газетой Армен Айвазян рассказал, что будучи еще подростком очень интересовался военной темой, всегда участвовал на праздновании 9 мая в своем родном селе Джрарат Котайкской области (сейчас это квартал в составе г.Раздана): декламировал стихи, представлял односельчан-ветеранов – рассказывал об их военном прошлом и пройденном пути. Да и в его семье было 22 участника Великой Отечественной войны.

«Брат моего прадеда Абраам Айвазян воевал в составе Таманской дивизии, дошел до Берлина. Двое братьев моего дедушки с материнской стороны – Вараздат и Аваг – погибли на войне. Вараздат был врачом, похоронен в Гомеле. У него два ордена «Красная звезда», а Аваг – кавалер ордена «Славы» второй и третьей степени.

У моего прадеда Вагана Егиазаряна была непростая биография. Он был 1904 года рождения: ушел на фронт, воевал, попал в плен, был в концентрационных лагерях.

После победы над фашизмом вернулся домой, но в 1949 был отправлен в ссылку в Иркутск, при том, что был многодетным отцом. Там он познакомился с русской женщиной, муж которой погиб на войне.

Работал с ней вместе на спиртовом заводе. Как-то он заболел, она за ним ухаживала, они сблизились, стали жить вместе и у них родилась дочь. В 1956 году прадед вернулся в Армению из ссылки, но не решился рассказать семье, что у него в России есть дочь. Фото этой девочки он хранил в нагрудном кармане своей телогрейки: никому не позволял ее трогать и сам стирал.

Только перед смертью в 1984 году он достал фотографию и открыл семье тайну. Я теперь пытаюсь найти нашу родственницу через передачу «Жди меня». Мы взяли фамилию бабушки (Айвазян), потому что мой дед был «тнпеса», пришел жить в дом жены и взял ее фамилию», – рассказал Армен Айвазян.

Он также сообщил, что зная о своих родственниках-участниках ВОВ, решил собрать информацию и обо всех земляках, погибших на войне или пропавших без вести. Ребенком подсаживался к старожилам села и выяснил подробности биографий ушедших на войну, собирал их личные вещи, фотографии, документы, ордена и медали. Также стал собирать различные артефакты, имеющие отношение к этнографии, географии, культуре родного края, археологические находки. В итоге у него собралась настоящая экспозиция (более 18 тысяч экспонатов) для историко-географического музея.

В 2005 году на базе своей частной коллекции он открыл Музей истории квартала Джрарат города Раздана: экспозиция выставлялась в различных помещениях, а в 2018 году городская администрация Раздана ужевыделила помещение для музея на безвозмездной основе. Сейчас в музее ведутся ремонтные работы, а также проводятся соответствующие научные и прочие мероприятия для подготовки функционирования музея на должном уровне. В музее будет отдельный “Зал Славы” в честь героев ВОВ – выходцев из всего Разданского района.

Отметим, что своим музеем Армен Айвазян занимается со знанием дела, на профессиональном уровне: он выпускник факультета культуры Армянского Государственного педагогического университета им. Х.Абовяна по специальности «Музейное дело и охрана памятников». Он также ведет активную работу со школьниками и молодежью в плане патриотического воспитания, вовлечения в различные мероприятия, направленные на сохранение истории, культурного наследия и т.д.